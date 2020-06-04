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Литва выделила 50 тыс. евро Беларуси на борьбу с коронавирусом



Литва выделила 50 тыс. евро Беларуси в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Такое предложение МИД в среду утвердило правительство с учетом международной просьбы Беларуси о помощи.

"Решение принято с учетом того, что мы не сможем успешно справиться с мировой пандемией коронавируса, не помогая друг другу, а Литва особенно заинтересована в том, чтобы с этим вызовом как можно скорее справился наш ближайший восточный сосед", - приведены в пресс-релизе слова премьера Саулюса Сквернялиса.

На эти средства будут закуплены произведенные в Литве средства медицинской защиты.

Согласно новейшей информации, в Беларуси установлено 45116 случаев коронавируса, умерло 248 человек.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Беларусь, ООН, гумпомощь
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 июня, 18:30

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