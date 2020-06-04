Литва выделила 50 тыс. евро Беларуси на борьбу с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



Литва выделила 50 тыс. евро Беларуси в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.



Такое предложение МИД в среду утвердило правительство с учетом международной просьбы Беларуси о помощи.



"Решение принято с учетом того, что мы не сможем успешно справиться с мировой пандемией коронавируса, не помогая друг другу, а Литва особенно заинтересована в том, чтобы с этим вызовом как можно скорее справился наш ближайший восточный сосед", - приведены в пресс-релизе слова премьера Саулюса Сквернялиса.



На эти средства будут закуплены произведенные в Литве средства медицинской защиты.



Согласно новейшей информации, в Беларуси установлено 45116 случаев коронавируса, умерло 248 человек. Литва выделила 50 тыс. евро Беларуси в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.Такое предложение МИД в среду утвердило правительство с учетом международной просьбы Беларуси о помощи."Решение принято с учетом того, что мы не сможем успешно справиться с мировой пандемией коронавируса, не помогая друг другу, а Литва особенно заинтересована в том, чтобы с этим вызовом как можно скорее справился наш ближайший восточный сосед", - приведены в пресс-релизе слова премьера Саулюса Сквернялиса.На эти средства будут закуплены произведенные в Литве средства медицинской защиты.Согласно новейшей информации, в Беларуси установлено 45116 случаев коронавируса, умерло 248 человек. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Беларусь, ООН, гумпомощь География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии