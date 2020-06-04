ФРГ и три страны ЕС создали альянс для разработки вакцины от коронавируса 🔊 Воспроизвести Разработка вакцины от коронавируса в немецкой компании CureVac



"Альянс за инклюзивную вакцину" будет форсировать разработку вакцины на европейской территории. Четыре страны ЕС уже ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями, сообщает "Альянс за инклюзивную вакцину" будет форсировать разработку вакцины на европейской территории. Четыре страны ЕС уже ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями, сообщает DW Германия, Франция, Италия и Нидерланды создали альянс с целью ускорить производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на европейской территории. Четыре крупнейшие экономики Европы "совместно рассматривают различные многообещающие инициативы и ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями, сообщило министерство здравоохранения Нидерландов в среду, 3 июня.



"Цель "Альянса за инклюзивную вакцину" – обеспечить возможность производства вакцины на европейской территории, где это только возможно. Германия, Франция, Италия и Нидерланды убеждены, что для успешного результата нужны совместная стратегия и инвестиции", - указывается в заявлении.



В документе также говорится, что "альянс рассматривает многообещающие инициативы в сфере разработки вакцин, чтобы обеспечить нужное количество вакцины для Евросоюза и других стран, особенно для бедных стран Африки". По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время во всем мире ведется разработка более 130 вакцин от коронавируса. Не менее 10 из них уже находятся на стадии клинических испытаний. dw.com Категории: политика, технологии, здоровье Ключевые слова: вакцина, Китай, Европа, вирус, пандемия — статья прочитана 136 раз Комментарии