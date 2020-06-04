В Польше начались учения по переброске американских войск в Европу 🔊 Воспроизвести © Фото : U.S. Army photo / Kimberly Spinner Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20



В Польше стартовали отложенные из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 20, сообщает



Они должны были стать крупнейшей за 25 лет переброской войск США. Планировалось, что из-за океана прибудут 20 тысяч солдат, к ним присоединятся девять тысяч американских военных, уже дислоцированных в Европе.



В марте Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что Пентагон остановил этот процесс из-за распространения COVID-19, соответственно, отменились и связанные с ним учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response. В Польше стартовали отложенные из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 20, сообщает РИА Новости Они должны были стать крупнейшей за 25 лет переброской войск США. Планировалось, что из-за океана прибудут 20 тысяч солдат, к ним присоединятся девять тысяч американских военных, уже дислоцированных в Европе.В марте Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что Пентагон остановил этот процесс из-за распространения COVID-19, соответственно, отменились и связанные с ним учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response. До этого командование информировало, что США сокращают число задействованных в маневрах военных. Финальная часть Defender Europe, согласно планам, должна была пройти с 20 апреля по 20 мая на территории ФРГ, Польши и Балтии с участием 37 тысяч солдат из 18 стран.



"Конечно, эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к существующей реальности. Войско польское ни на минуту не утратило свое боевой готовности", — заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, открывая учения на Дравском полигоне на северо-западе страны. Его выступление транслировало Польское телевидение.



Глава оборонного ведомства поблагодарил командование американских войск за то, что они "присутствуют здесь и тренируются с нами, несмотря на проблемы, с которыми борется весь мир".



В Defender Europe 20 на Дравском полигоне примут участие около шести тысяч солдат (в том числе две тысячи из Польши), 100 танков и более 230 боевых машин, артиллерия и ракетные комплексы, а также авиация — всего около 2000 единиц техники.



Основой польского контингента станут 12-я механизированная бригада из Щецина, а также военнослужащие 6-й воздушно-десантной бригады из Кракова, 9-й Браневской бригады кавалерии, 2-го инженерного полка, 2-го саперного полка и 5-го инженерного полка. От ВВС в учениях примут участие самолеты F-16 из 2-го крыла тактической авиации и вертолеты Ми-24 из 1-й бригады авиации сухопутных войск.



С американской стороны в маневрах принимают участие около четырех тысяч солдат из командования 1-й кавалерийской дивизии, 2-й бригадной боевой группы, 3-й дивизии пехоты, 3-й бригады боевой авиации.



Участникам мероприятия предстоит проверить "возможность взаимодействия польских и американских войск в рамках совместной боевой операции". Также планируется отработать "основной тактический эпизод — форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск".



Основной целью учений заявлено "повышение стратегической готовности и взаимодействия за счет возможности быстрого развертывания войск из США в Европе, а также проверка возможности стран-хозяев принять союзническую поддержку". РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, нато, учения География: Польша — статья прочитана 69 раз Комментарии