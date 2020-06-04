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О коронавирусе в Литве сегодня, 4 июня



За сутки в Литве подтверждено три новых случая коронавируса, общее их количество составляет 1687, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

Все еще больны 344 заразившихся, выздоровели 1273. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.

За сутки в Литве проведено 5928 анализов на коронавирус, общее число тестов превышает 321 тыс.

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В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4659 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 1687 случаев, проверено 321 тыс. 40 проб, умер 71 человек.

Латвия: подтверждено 1082 случая, проверена 114 тыс. 451 проба, умерло 25 человек.

Эстония: подтверждено 1890 случаев, проверено 87 тыс. 456 проб, умерло 69 человек.

BNS
Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 июня, 13:21

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