Красный цвет – цвет надежды 🔊 Воспроизвести







В Клайпеде в День защиты детей и в первый день лета команда клоунов-«врачей» сообщества «Raudonos nosys» во время карантина устроила детям, которые находятся на лечении в Детской больнице, настоящее шоу с поздравлениями.



В 11 утра перед окнами больницы появились весёлые клоуны, которые игриво шагали под музыкальное сопровождение Морского военного духового оркестра. Из окон больницы, украшеных яркими шарами, выглядывали маленькие пациенты и медперсонал. Они махали руками, приветствуя взрослых, которые дарили им в эти минуты радость жизни, хорошее настроение и бодрость духа.



С 2010 года эта организация радует детей - в больницах, сеньоров - в домах опеки, детей - в спецшколах, людей - в реабилитационных центрах своим посещением, во время которого «красноносые» гости общаются с пациентами, веселят их, тем самым оказывая психологическую помощь. Такие команды актёров «Raudonos nosys» общаются с людьми в Вильнюсе, в Клайпеде, в Шяуляй, в Алитусе, в Панявежисе и других городах Литвы. В 11 утра перед окнами больницы появились весёлые клоуны, которые игриво шагали под музыкальное сопровождение Морского военного духового оркестра. Из окон больницы, украшеных яркими шарами, выглядывали маленькие пациенты и медперсонал. Они махали руками, приветствуя взрослых, которые дарили им в эти минуты радость жизни, хорошее настроение и бодрость духа.С 2010 года эта организация радует детей - в больницах, сеньоров - в домах опеки, детей - в спецшколах, людей - в реабилитационных центрах своим посещением, во время которого «красноносые» гости общаются с пациентами, веселят их, тем самым оказывая психологическую помощь. Такие команды актёров «Raudonos nosys» общаются с людьми в Вильнюсе, в Клайпеде, в Шяуляй, в Алитусе, в Панявежисе и других городах Литвы.







Добрых дел никогда не бывает много, поэтому, особенно во время карантиных ограничений, такое мероприятие вызвало много положительных эмоциональных откликов.



«Было решено поднять маленьким пациентам в этот день настроение, и мы счастливы, что нам это удалось» - так сказал главврач клайпедской Детской больницы Виргиниюс Жалимас.



Фото- и видеорепортаж автора



В этот раз, в связи с пандемией, посещение в помещениях было запрещено. И вот выход нашёлся! Ведь можно же порадовать детишек и другим способом. И получился прекрасный праздник – музыка, клоуны и подарки, которые передавались через окна четырёхэтажной Детской больницы. А в ответ актёры и музыканты слышали громкое «Спасибо!» и бурные аплодисменты. Более 100 детей и команда медработников больницы во главе с руководителями были очень рады такому доброму делу, совершённому от души.Добрых дел никогда не бывает много, поэтому, особенно во время карантиных ограничений, такое мероприятие вызвало много положительных эмоциональных откликов.«Было решено поднять маленьким пациентам в этот день настроение, и мы счастливы, что нам это удалось» - так сказал главврач клайпедской Детской больницы Виргиниюс Жалимас. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: День защиты детей, «Raudonos nosys» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 138 раз Комментарии