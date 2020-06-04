Парламент утвердил выводы расследования по кризису 2009 года 🔊 Воспроизвести



Литовский сейм в четверг утвердил выводы продолжавшегося почти два года парламентского расследования обстоятельств, обусловивших экономический кризис в Литве в 2009-2010 годах.



Расследование провел Комитет сейма по бюджету и финансам, а инициировал его прежний глава комитета Стасис Якелюнас, который сейчас работает в Европарламенте.



В выводах расследования констатировано, что кризис 2009-2010 годов в Литве и других странах Балтии спровоцировали действовавшие здесь банки зарубежного капитала, а Банк Литвы (БЛ, центробанк) не обеспечил надлежащий надзор за ними, кроме того, в 2008 году бюджет был принят с нарушениями фискальной дисциплины, а правительство вместо того, чтобы брать займы у международных структур дешевле, заимствовало на рынке под высокие годовые.



В выводах правительству предлагается рассмотреть возможность создания государственного коммерческого банка, создать независимое от центробанка надзорное ведомство, финансируемое на взносы финансовых учреждений. Вероятно, это улучшило бы защиту потребителей.



Предлагается также снизить зависимость финансовой системы страны от решений нескольких патронирующих банков, особенно, если они из одной страны.



Кроме того, предлагается, чтобы прокуроры дали оценку роли крупных коммерческих банков в возникновении кризисных явлений в Литве, а также их действиям в использовании межбанковского индекса годовых Vilibor. Литовский сейм в четверг утвердил выводы продолжавшегося почти два года парламентского расследования обстоятельств, обусловивших экономический кризис в Литве в 2009-2010 годах.Расследование провел Комитет сейма по бюджету и финансам, а инициировал его прежний глава комитета Стасис Якелюнас, который сейчас работает в Европарламенте.В выводах расследования констатировано, что кризис 2009-2010 годов в Литве и других странах Балтии спровоцировали действовавшие здесь банки зарубежного капитала, а Банк Литвы (БЛ, центробанк) не обеспечил надлежащий надзор за ними, кроме того, в 2008 году бюджет был принят с нарушениями фискальной дисциплины, а правительство вместо того, чтобы брать займы у международных структур дешевле, заимствовало на рынке под высокие годовые.В выводах правительству предлагается рассмотреть возможность создания государственного коммерческого банка, создать независимое от центробанка надзорное ведомство, финансируемое на взносы финансовых учреждений. Вероятно, это улучшило бы защиту потребителей.Предлагается также снизить зависимость финансовой системы страны от решений нескольких патронирующих банков, особенно, если они из одной страны.Кроме того, предлагается, чтобы прокуроры дали оценку роли крупных коммерческих банков в возникновении кризисных явлений в Литве, а также их действиям в использовании межбанковского индекса годовых Vilibor. BNS Категории: политика, экономика Ключевые слова: сейм, расследование, комиссия, кризис География: Литва — статья прочитана 70 раз Комментарии