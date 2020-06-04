Умер актер Гедиминас Гирдвайнис 🔊 Воспроизвести



В среду на 77-м году жизни умер известный литовский актер театра и кино Гедиминас Гирдвайнис.



Это подтвердила BNS руководитель Вильнюсского Малого театра Дайва Балтусите-Лен.



Г. Гирдвайнис родился в 1944 году в Кретинге, закончил Литовскую консерваторию, с 1994 году работал в Вильнюсском Малом театре, ранее работал в Шяуляйском театре и Молодежным театре, также много снимался в кино.



Актер в 2004 году актер был награжден Офицерским крестом Ордена Витаутаса Великого, в 2007 году получил правительственную премию в области культуры и искусства. В среду на 77-м году жизни умер известный литовский актер театра и кино Гедиминас Гирдвайнис.Это подтвердила BNS руководитель Вильнюсского Малого театра Дайва Балтусите-Лен.Г. Гирдвайнис родился в 1944 году в Кретинге, закончил Литовскую консерваторию, с 1994 году работал в Вильнюсском Малом театре, ранее работал в Шяуляйском театре и Молодежным театре, также много снимался в кино.Актер в 2004 году актер был награжден Офицерским крестом Ордена Витаутаса Великого, в 2007 году получил правительственную премию в области культуры и искусства. BNS Категории: общество, культура, история Ключевые слова: смерть, актер, Гедиминас Гирдвайнис География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии