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Умер актер Гедиминас Гирдвайнис
В среду на 77-м году жизни умер известный литовский актер театра и кино Гедиминас Гирдвайнис.
Это подтвердила BNS руководитель Вильнюсского Малого театра Дайва Балтусите-Лен.
Г. Гирдвайнис родился в 1944 году в Кретинге, закончил Литовскую консерваторию, с 1994 году работал в Вильнюсском Малом театре, ранее работал в Шяуляйском театре и Молодежным театре, также много снимался в кино.
Актер в 2004 году актер был награжден Офицерским крестом Ордена Витаутаса Великого, в 2007 году получил правительственную премию в области культуры и искусства.
Ключевые слова: смерть, актер, Гедиминас Гирдвайнис
География: Литва
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