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Компания «Лидское пиво» призывает всех белорусов, проживающих за рубежом, внести свой вклад в борьбу с COVID-19

У всех белорусов, проживающих за рубежом, есть возможность внести свой вклад в борьбу с COVID-19 в Беларуси.

Минск. Фото из архива "Обзора"




«Общий диктант» - один из главных социальных проектов компании «Лидское пиво».

«Лидское пиво» объявила о смене внутренней политики в использования языка в конце 2016 года. И уже с начала следующего года вся внутренняя документация компании, этикетки и рекламная коммуникация бренда стали белорусскоязычными. Кроме проведения широкоизвестного фестиваля «Литбир», компания ратует за сохранения исторического наследия Беларуси: осуществляет широкую исследовательскую деятельность, цель которой сохранить историю развития пивоварения в Беларуси как пласта национальной культуры. Также начала организовывать проведение «агульнай дыктоўкі» на белорусском языке. Цель акции — показать, что знать белорусский язык и грамотно писать на нем – важно для любого человека.
В этом году за каждого принявшего участие в написании диктанта компания «Лидское пиво» перечислит 5 BYN на благотворительный счет Минздрава Беларуси, а также дополнительные средства на каждую грамотно написанную работу.

Текст «Общего диктанта» будет транслироваться в прямом эфире 6 июня на YouTube. Инструкции для дальнейших действий каждый получит письменно после регистрации.

Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться до конца суток 4 июля на сайте - https://lidskae.by/praektyi/agulnaya-dyiktouka-2020/
Инф. «Обзора»
Категории: в Беларуси
Ключевые слова: диктант, COVID-19, «Общий диктант», «Лидское пиво»
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добавлена сегодня, 4 июня, 11:20

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