Компания «Лидское пиво» призывает всех белорусов, проживающих за рубежом, внести свой вклад в борьбу с COVID-19 🔊 Воспроизвести У всех белорусов, проживающих за рубежом, есть возможность внести свой вклад в борьбу с COVID-19 в Беларуси.



Минск. Фото из архива "Обзора"







«Общий диктант» - один из главных социальных проектов компании «Лидское пиво».



«Лидское пиво» объявила о смене внутренней политики в использования языка в конце 2016 года. И уже с начала следующего года вся внутренняя документация компании, этикетки и рекламная коммуникация бренда стали белорусскоязычными. Кроме проведения широкоизвестного фестиваля «Литбир», компания ратует за сохранения исторического наследия Беларуси: осуществляет широкую исследовательскую деятельность, цель которой сохранить историю развития пивоварения в Беларуси как пласта национальной культуры. Также начала организовывать проведение «агульнай дыктоўкі» на белорусском языке. Цель акции — показать, что знать белорусский язык и грамотно писать на нем – важно для любого человека. «Общий диктант» - один из главных социальных проектов компании «Лидское пиво».«Лидское пиво» объявила о смене внутренней политики в использования языка в конце 2016 года. И уже с начала следующего года вся внутренняя документация компании, этикетки и рекламная коммуникация бренда стали белорусскоязычными. Кроме проведения широкоизвестного фестиваля «Литбир», компания ратует за сохранения исторического наследия Беларуси: осуществляет широкую исследовательскую деятельность, цель которой сохранить историю развития пивоварения в Беларуси как пласта национальной культуры. Также начала организовывать проведение «агульнай дыктоўкі» на белорусском языке. Цель акции — показать, что знать белорусский язык и грамотно писать на нем – важно для любого человека.



Текст «Общего диктанта» будет транслироваться в прямом эфире 6 июня на YouTube. Инструкции для дальнейших действий каждый получит письменно после регистрации.



Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться до конца суток 4 июля на сайте - В этом году за каждого принявшего участие в написании диктанта компания «Лидское пиво» перечислит 5 BYN на благотворительный счет Минздрава Беларуси, а также дополнительные средства на каждую грамотно написанную работу.Текст «Общего диктанта» будет транслироваться в прямом эфире 6 июня на YouTube. Инструкции для дальнейших действий каждый получит письменно после регистрации.Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться до конца суток 4 июля на сайте - https://lidskae.by/praektyi/agulnaya-dyiktouka-2020/ Инф. «Обзора» Категории: в Беларуси Ключевые слова: диктант, COVID-19, «Общий диктант», «Лидское пиво» — статья прочитана 126 раз Комментарии