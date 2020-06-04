Л. Линкявичюс: соглашение по БелАЭС – балансирование между геополитикой и ценами 🔊 Воспроизвести



Являющееся сейчас целью соглашение стран Балтии об отказе от покупки электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) - это балансирование между геополитикой и ценами, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



"Это балансирование между политикой, даже между геополитикой и ценами. Мы когда-то раньше дискутировали о более дешевой колбасе, сколько она стоит на самом деле, так это что-то похожее. Здесь на самом деле процесс больше: если мы на самом деле хотим десинхронизировать свои энергосети с Востоком и синхронизировать их с Западной Европой, поставив себе целью 2025 год, и видим, как трудно это сделать, то это на самом деле геополитические усилия, а не только дешевое электричество", - сказал министр в четверг радиостанции Ziniu radijas. Являющееся сейчас целью соглашение стран Балтии об отказе от покупки электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) - это балансирование между геополитикой и ценами, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс."Это балансирование между политикой, даже между геополитикой и ценами. Мы когда-то раньше дискутировали о более дешевой колбасе, сколько она стоит на самом деле, так это что-то похожее. Здесь на самом деле процесс больше: если мы на самом деле хотим десинхронизировать свои энергосети с Востоком и синхронизировать их с Западной Европой, поставив себе целью 2025 год, и видим, как трудно это сделать, то это на самом деле геополитические усилия, а не только дешевое электричество", - сказал министр в четверг радиостанции Ziniu radijas. "Если кто-то представляет себе, что с дешевым электричеством может выйти из этой ситуации победителем, думаю, он очень ошибается. Поэтому нам и нужно видеть, что что-то должно происходить за счет чего-то", - добавил он.



Л. Линкявичюс напомнил, что подобная дилемма решалась и в связи с терминалом сжиженного природного газа, однако это, по его словам, стало геополитическим переломом, когда удалось избавиться от монополии в поставках энергоресурсов.



Как сказал министр, переговоры со странами Балтии будут продолжаться, также нужно постараться активнее вовлекать в них Еврокомиссию (ЕК).



В среду правительство Литвы не приняло решение по совместному соглашению стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами.



Соглашение со странами Балтии важно в плане намерений Литвы не допустить на свой рынок электричество с БелАЭС сразу после ввода ее в эксплуатацию.



Оппозиционные консерваторы упрекают министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса в том, что он предлагает менее амбициозное и потенциально вредное для Литвы соглашение с Латвией и Эстонией, которые вместо того, чтобы солидарно отказаться покупать электричество с БелАЭС, сейчас согласны лишь поддержать намерения Литвы бойкотировать белорусское электричество.



Министр отвечает, что чтобы получить до пуска АЭС хотя бы какое-то соглашение и новую методику торговли электроэнергией с третьими странами, нужно искать компромисс для всех стран. Против соглашения Балтийских стран, предусматривающего, что все они не будут покупать электричество с БелАЭС, возражает Латвия. Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии