Порядок назначения пенсий учёных дискриминирует людей по возрастному признаку – Конституционный суд Литвы 🔊 Воспроизвести



Порядок назначения государственных пенсий ученых дискриминирует людей по возрастному признаку, констатировал в среду Конституционный суд (КС) Литвы.



"(...) Впервые КС признал, что имеет место дискриминация по возрастному признаку", - сказал BNS председатель КС Дайнюс Жалимас.



Дискриминирующей по возрастному признаку признана норма временного Закона о государственных пенсиях ученых, которая говорит о том, что в стаж доктора или габилитированного доктора не засчитывается научная деятельность после 65 лет.



КС подчеркнул, что объективно нечем оправдать различную трактовку научной работы в отношении ученых в возрасте до 65 лет и старше при принятии решения о зачислении их научной деятельности в стаж доктора или габилитированного доктора.



"После этого решения весь стаж должен засчитываться, не важно, до 65 лет или после 65 лет", - сказал глава КС.



Суд отметил, что законодатель не соблюдал обязательное для него требование не нарушать принцип равноправия лиц. Порядок назначения государственных пенсий ученых дискриминирует людей по возрастному признаку, констатировал в среду Конституционный суд (КС) Литвы."(...) Впервые КС признал, что имеет место дискриминация по возрастному признаку", - сказал BNS председатель КС Дайнюс Жалимас.Дискриминирующей по возрастному признаку признана норма временного Закона о государственных пенсиях ученых, которая говорит о том, что в стаж доктора или габилитированного доктора не засчитывается научная деятельность после 65 лет.КС подчеркнул, что объективно нечем оправдать различную трактовку научной работы в отношении ученых в возрасте до 65 лет и старше при принятии решения о зачислении их научной деятельности в стаж доктора или габилитированного доктора."После этого решения весь стаж должен засчитываться, не важно, до 65 лет или после 65 лет", - сказал глава КС.Суд отметил, что законодатель не соблюдал обязательное для него требование не нарушать принцип равноправия лиц. BNS Категории: экономика, общество, в странах Балтии, образование Ключевые слова: пенсии, пенсионеры, реформа, ученые, стаж География: Литва — статья прочитана 141 раз Комментарии