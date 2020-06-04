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Порядок назначения пенсий учёных дискриминирует людей по возрастному признаку – Конституционный суд Литвы
Порядок назначения государственных пенсий ученых дискриминирует людей по возрастному признаку, констатировал в среду Конституционный суд (КС) Литвы.
"(...) Впервые КС признал, что имеет место дискриминация по возрастному признаку", - сказал BNS председатель КС Дайнюс Жалимас.
Дискриминирующей по возрастному признаку признана норма временного Закона о государственных пенсиях ученых, которая говорит о том, что в стаж доктора или габилитированного доктора не засчитывается научная деятельность после 65 лет.
КС подчеркнул, что объективно нечем оправдать различную трактовку научной работы в отношении ученых в возрасте до 65 лет и старше при принятии решения о зачислении их научной деятельности в стаж доктора или габилитированного доктора.
"После этого решения весь стаж должен засчитываться, не важно, до 65 лет или после 65 лет", - сказал глава КС.
Суд отметил, что законодатель не соблюдал обязательное для него требование не нарушать принцип равноправия лиц.
Категории: экономика, общество, в странах Балтии, образование
Ключевые слова: пенсии, пенсионеры, реформа, ученые, стаж
География: Литва
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