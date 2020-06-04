Внешние границы ЕС, скорее всего, будут закрыты до конца июня – МИД Литвы 🔊 Воспроизвести



Внешние границы Евросоюза (ЕС) могут остаться закрытыми до конца июня, это должно быть скоординированным решением всего Сообщества, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



"Внешние границы (...) ЕС открывать нужно будет скоординированно. Во всяком случае есть такое понимание, чтобы не делать этого до 15 июня, ну а потом этот процесс может еще продолжаться, я бы спрогнозировал, до конца июня", - сказал Л. Линкявичюс в четверг радиостанции Ziniu radijas.



Он также подчеркнул, что внутренние границы ЕС уже открываются, и страны Балтии - хороший тому пример.



"Мы, латыши, эстонцы создали этот "пузырь" в плане поездок, которая заметили во всем мире (...), не только в Европе. Польша (...) тоже подтягивается и довольно быстро, мы обсудили это с коллегой-министром совсем недавно, полагаю, что и Финляндия тоже об этом думает. И этот "пузырь" в конце концов может увеличиться до пределов Шенгена", -сказал Л. Линкявичюс. Внешние границы Евросоюза (ЕС) могут остаться закрытыми до конца июня, это должно быть скоординированным решением всего Сообщества, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс."Внешние границы (...) ЕС открывать нужно будет скоординированно. Во всяком случае есть такое понимание, чтобы не делать этого до 15 июня, ну а потом этот процесс может еще продолжаться, я бы спрогнозировал, до конца июня", - сказал Л. Линкявичюс в четверг радиостанции Ziniu radijas.Он также подчеркнул, что внутренние границы ЕС уже открываются, и страны Балтии - хороший тому пример."Мы, латыши, эстонцы создали этот "пузырь" в плане поездок, которая заметили во всем мире (...), не только в Европе. Польша (...) тоже подтягивается и довольно быстро, мы обсудили это с коллегой-министром совсем недавно, полагаю, что и Финляндия тоже об этом думает. И этот "пузырь" в конце концов может увеличиться до пределов Шенгена", -сказал Л. Линкявичюс. Согласно действующему сейчас порядку, если в зарубежных странах за последние 14 дней число заболевших COVID-19 на 100 тыс. жителей будет от 15 до 25, гражданам таких стран въезд в Литву разрешен, однако необходима 14-дневная изоляция. Если число заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, то из таких стран въезд в Литву разрешен и самоизоляция не нужна.



Список стран, которые соответствуют этим требованиям, координируют между собой все Балтийские страны, ограничения передвижения между которыми сняты еще раньше.



Не все страны в ЕС открывают границы



МИД Германии пообещал с 15 июня заменить предостережения менее строгими "указаниями" - информацией о поездках в каждую конкретную страну. "Но как предостережения не являются запретами, так и указания - это еще не приглашения к поездкам", - сказал, представляя решение правительства ФРГ 3 июня, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). Опасность, связанная с коронавирусом SARS-CoV-2, еще не миновала, а пандемия "еще далека от завершения", заметил министр.



Продолжительное путешествие за границей немцам едва ли стоит планировать: во-первых, где угодно может произойти новая вспышка заболеваний COVID-19, а во-вторых, власти Германии предупредили, что вновь возвращать туристов в случае ухудшения эпидемиологической обстановки не будут. В связи с пандемией коронавируса Германия в начале весны вернула на родину почти четверть миллиона человек.



К тому же смена "предостережений" на "указания" для ряда государств - по сути, лишь формальность, предупредил Хайко Мас. Еще не все страны готовы принимать приезжающих: в Великобритании, например, просят въезжающих пройти 14-дневный карантин и после 15 июня. Также границы Испании и Норвегии останутся пока закрытыми для туристов. Правда, Испания - страна, которую больше всех других любят посещать отдыхающие из ФРГ, - собирается скоро снять ограничения, с 21 июня, добавил Мас, хотя официально пока называется 1 июля. Так или иначе, но желание итальянского премьера Луиджи Ди Майо "15 июня сообща открыть Европу" едва ли исполнится.



Россияне пока не смогут путешествовать по Европе?



Но послабления коснутся только граждан внутри ЕС. За пределами европейского континента введенные ранее МИДом ФРГ предостережения сохраняются пока в полной мере. Власти Германии могут пересмотреть их, но с оглядкой на решение Еврокомиссии, добавили в МИДе. В Брюсселе, как ожидается, на текущей или следующей неделе должны рассмотреть вопрос о продлении ограничения на въезд в ЕС из третьих стран.



Скорого снятия ограничений для приезжающих не из Евросоюза власти Германии не обещают. "Это может занять время", - добавил Хайко Мас, сославшись на то, что власти будут смотреть на развитие эпидемиологической обстановки в каждой отдельной стране.



В России эпидемиологическая ситуация выглядит пока тревожной: если за минувшую неделю в ФРГ зафиксировано чуть более 2800 новых заражений, то в РФ официальное число заболевающих COVID-19 со 2 мая не опускается ниже 8000 - ежедневно. Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин попросил сограждан воздержаться от отпуска за границей.



Возвращение рейсов из Москвы, Киева и Еревана



Вместе с постепенным снятием ограничений из-за пандемии шаг к возвращению регулярного авиасообщения делают и авиакомпании. По данным Федерального объединения воздушного транспорта Германии (BdL), в июне европейские авиаперевозчики вернут рейсы в 63 страны и 159 аэропортов.



Возобновятся рейсы и из Восточной Европы. Дочерние компании концерна Lufthansa открыли продажи рейсов из Москвы, но пока только в Цюрих. Самолеты из Домодедово, например, должны летать дважды в неделю.



Но неясно, насколько это предложение привлекательно для туристов: Швейцария официально открывает границы пока лишь с небольшим числом соседних стран. Но хотя бы по приезде не придется уходить на карантин, в отличие от Германии, где для приезжающих из третьих стран по-прежнему действует правило двухнедельного карантина. Оно было отменено 15 мая только для приезжающих из других стран ЕС. Регулярные рейсы в Германию в июне Lufthansa обещает возобновить пока только из Киева.



О возобновлении авиаперелетов и соответственно международного туризма в полном объеме авиакомпании пока даже не мечтают. Та же Lufthansa в прогнозе, опубликованном 3 июня, сообщила, что ее 763 самолета начнут летать, как прежде, не раньше 2024 года.



Вторая волна эпидемиии хаос на границах могут помешать путешествовать



Но могут ли хотя бы европейцы быть уверенными в беззаботном летнем отпуске? Едва ли, опасаются многие: сохраняются риски второй волны пандемии коронавируса, как и вероятность хаоса на границах.



Планы отдельных стран ЕС по открытию границ отличаются друг от друга - так же, как и предельно допустимые показатели распространения коронавируса. Норберт Фибиг (Norbert Fiebig), президент Германского туристического союза (DRV), крупного отраслевого объединения туркомпаний, заявил, что они вслед за властями ФРГ будут ориентироваться на следующий показатель: 50 новых заражений на 100 тысяч населения за неделю. В случае превышения этого показателя власти Германии оставляют за собой право выпустить предостережение от поездок в данную страну или отдельно взятый регион.



Но в других государствах эти показатели могут быть иными. Отсутствие единых правил и норм вполне может привести к тому, что сохранится ситуация, при которой некоторые страны ЕС откроют границы в одностороннем порядке, но не получат зеркальный ответ.



Например, Италия сняла ограничения с 3 июня, а вот Швейцария пока держит границу с соседней страной закрытой и советует гражданам туда не ездить. Да и власти Австрии пока проявляют осторожность в отношении Италии. Нелегкий отпуск со многими ограничениями может ждать туристов и во Франции, власти которой сохраняют жесткие карантинные меры в некоторых регионах и своим гражданам тоже не советуют покидать родину.



Власти Бельгии пока не собираются открывать границы со всеми странами ЕС, а только по договоренности - в зависимости от эпидемиологической ситуации. А Норвегия, вероятно, не откроет границы вообще почти до конца лета, 20 августа. Хотя и тут - не без отдельных послаблений: для жителей Дании, как сообщили власти в Осло, с 15 июня будет сделано исключение. инф."Обзор" BNS.LT dw.com Категории: экономика, общество, дом и быт Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 93 раза Комментарии