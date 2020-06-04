ГКСЭ вынесет вердикт об обстоятельствах асфальтирования улицы премьера С. Сквернялиса 🔊 Воспроизвести



В четверг Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) Литвы рассмотрит на заседании материал проверки и вынесет вердикт об обстоятельствах асфальтирования улицы, на которой проживает премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Поведение премьер-министра оценивалось на основании старой редакции Закона о совмещении государственных и частных интересов на государственной службе - положений закона, которые действовали до 31 декабря прошлого года", - сказала BNS представитель комиссии Эгле Иванаускайте.



Сам премьер С. Сквернялис участвовать в заседании комиссии не планирует.



Проверку финансовых обстоятельств асфальтирования улицы в Вильнюсском районе ГКСЭ начала в середине декабря прошлого года, в марте этого года сроки проверки были продлены еще на три месяца. В четверг Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) Литвы рассмотрит на заседании материал проверки и вынесет вердикт об обстоятельствах асфальтирования улицы, на которой проживает премьер-министр Саулюс Сквернялис."Поведение премьер-министра оценивалось на основании старой редакции Закона о совмещении государственных и частных интересов на государственной службе - положений закона, которые действовали до 31 декабря прошлого года", - сказала BNS представитель комиссии Эгле Иванаускайте.Сам премьер С. Сквернялис участвовать в заседании комиссии не планирует.Проверку финансовых обстоятельств асфальтирования улицы в Вильнюсском районе ГКСЭ начала в середине декабря прошлого года, в марте этого года сроки проверки были продлены еще на три месяца. Задача этой проверки - дать оценку, не обязан ли был премьер устраниться, когда в конце октября прошлого года кабмин выделил дополнительное финансирование на обустройство улиц самоуправления Вильнюсского района.



При перераспределении в конце октября средств резерва Программы надзора и развития дорог кабмин выделил 300 тыс. евро дополнительно Вильнюсскому району, хотя это самоуправление не подавало конкретной заявки, не запрашивало конкретную сумму.



Как писал портал 15min.lt, вся эта сумма пошла на асфальтирование одной улицы Упес в деревне Смигляй. На ней проживает премьер с семьей.



Обратиться в ГКСЭ по поводу обстоятельств выделения средств на асфальтирование этой улицы главу правительства призвал президент Гитанас Науседа.



Он сказал, что от заключения ГКСЭ будет зависеть его отношение к премьеру. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: премьер, этика, дорога, комиссия География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии