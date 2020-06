Мнение «Таймс» о дезинформации и неразберихе в США: заговор против Америки The Times, Великобритания 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Артур Габдрахманов



Редакции газеты Times не нравится, что Россия, Иран и Китай освещают протесты в США. Times вспоминает спорные обвинения в адрес этих стран и считает, что Пекин, Москва и Тегеран не имеют права говорить об американских беспорядках. Получается, что протесты в Миннеаполисе и других американских городах надо скрывать от народа?



В суде мировой общественности демократические страны изначально занимают невыгодное положение. Поскольку у них открытое общество, независимая судебная система и свободная пресса, их многочисленные недостатки, провалы и проявления несправедливости подвергаются внимательному изучению. Жестокость полиции в Миннеаполисе вызвала волнения по всей стране и вывела на передний план расовые противоречия, составляющие историческую несправедливость американского общества. Автократические государства быстро воспользовались этими событиями к собственной выгоде.



Это ни в коем случае не умаляет ужасную гибель Джорджа Флойда от рук полицейских на прошлой неделе и не может служить оправданием для подстрекательских высказываний президента Трампа по этому вопросу. Такая пропагандистская кампания в любом случае вызывает отвращение. Проводящие ее государства жестоко преследуют этнические и религиозные меньшинства, подавляют внутреннюю оппозицию и проводят экспансионистскую внешнюю политику. Те жесткие ограничения, которые они вводят на информацию о собственном обществе, резко контрастируют с подробным освещением беспорядков в США и с теми сумасбродными конспирологическими теориями, которые они выдвигают и всячески поощряют.



Например, китайские государственные средства массовой информации очень скудно освещают массовые демонстрации в Гонконге против принятия драконовских законов о национальной безопасности. Вместе с тем, они постоянно показывают сцены волнений в США и при этом по какой-то странной причине винят в насилии агитаторов из Гонконга, якобы проникших в ряды протестующих. Американское общество на протяжении десятилетий с болью исследует «первородный грех» республики, каким является рабство, сегрегация и расизм. В то же время, такое самокопание полностью отсутствует в китайской кампании репрессий против уйгуров.



Государственный пропагандистский аппарат Ирана в последние дни постоянно озвучивает декларации солидарности с «американским народом» и призывает Вашингтон «прекратить насилие» против него. Такое лицемерие выходит за всякие рамки. В ноябре в Иране начались массовые демонстрации из-за роста цен на топливо, но они были жестоко подавлены, причем сотни человек погибли.



Российское Министерство иностранных дел протестует против действий полиции в Миннеаполисе, но при этом даже не задумывается о непрекращающейся кампании заказных убийств, которую проводит путинский режим. Кремль уничтожает критиков как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе, покушаясь и реально убивая диссидентов в Британии с использованием радиоактивных материалов и отравляющих веществ нервно-паралитического действия.



Западные страны бывали в таком положении в прошлом. В 1950-е годы американское общество запятнало себя безумной паранойей маккартизма, отравив жизнь многим безвинным американским патриотам и создав щедрую питательную среду для советской пропаганды. Но сегодня мы знаем, что советские агенты на самом деле внедрялись в общественную жизнь Запада, и что коммунистические общества были образцом репрессий и провалов. Демократические государства должны неизменно сохранять бдительность, борясь с собственными недостатками. При этом они должны поддерживать уверенность в себе и не смиряться с тиранией.



