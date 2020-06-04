Украина решила под шумок коронавируса пересмотреть ассоциацию с ЕС 🔊 Воспроизвести



Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко полагает, что нынешняя пандемия коронавируса — отличный повод для того, чтобы пересмотреть Соглашение Украины об ассоциации с Евросоюзом. Из его слов выходит, что в 2013 году президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров были правы, когда не подписали невыгодный для Украины документ на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства». Напомним, что этот отказ явился спусковым крючком для старта «цветной революции», развернутой на киевском Майдане. Неужели понадобилось шесть лет, чтобы наконец это понять?



Вадим Пристайко в интервью Deutsche Welle сообщил о своем «прозрении»: оказывается, большинство квот на беспошлинные поставки украинских товаров в ЕС не устраивают украинских бизнесменов. Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко полагает, что нынешняя пандемия коронавируса — отличный повод для того, чтобы пересмотреть Соглашение Украины об ассоциации с Евросоюзом. Из его слов выходит, что в 2013 году президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров были правы, когда не подписали невыгодный для Украины документ на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства». Напомним, что этот отказ явился спусковым крючком для старта «цветной революции», развернутой на киевском Майдане. Неужели понадобилось шесть лет, чтобы наконец это понять?Вадим Пристайко в интервью Deutsche Welle сообщил о своем «прозрении»: оказывается, большинство квот на беспошлинные поставки украинских товаров в ЕС не устраивают украинских бизнесменов.



Аналитик Сергей САЛИВОН, комментируя слова вице-премьера, признался, что не понимает, почему поводом для пересмотра должна быть именно пандемия.



«Как мне кажется, достаточный повод для пересмотра экономической части соглашения — его неравноправные условия. Главная же проблема таких переговоров — отсутствие с украинской стороны компетентных и "незашкваренных" (не относящихся к "соросятам" и им подобным) переговорщиков и политической воли у руководства государства. В таких условиях рассчитывать на успех подобных переговоров просто наивно и бессмысленно», — заключил Саливон.



Президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО в беседе с RuBaltic.Ru указал на тот факт, что по оглашению об ассоциации, любые изменения в текст документа можно вносить только после 1 января 2026 года. Поэтому эксперт предположил, что Вадим Пристайко явно не читал соглашение.



«Вдобавок все эти возможные изменения в соглашении должны будут утвердить в Европарламенте, и при этом за них должны еще проголосовать также все парламенты всех стран ЕС.



Это очень длительная и бессмысленная процедура, она ничего нам не даст, кроме расходов на заграничные командировки пана Пристайко.



Видимо, ему просто скучно, и он хочет то ли попиариться, то ли покататься по Европе, и поэтому делает такие заявления. Но, скорее, он действительно не читал Соглашение об ассоциации и просто не владеет этой темой», — пояснил Охрименко.



По замечанию экономиста Александр ГАВРУТЕНКО, соглашение об ассоциации Украины с ЕС — это не подарок и не утешительный приз украинцам, оно не облегчает участи Украины и не создает условий для сиюминутного европейского развития и процветания.



«В соглашении зафиксированы с нашей стороны обязательства по сложнейшим и всесторонним преобразованиям Украины в политическом, правовом, экономическом плане в соответствии с европейскими принципами и ценностями. А со стороны объединенной Европы — обязательства всячески этому содействовать и помогать с целью продуктивной совместной интеграции.



И это в первую очередь наше домашнее задание, где утверждение принципов верховенства права, фундаментальных прав и свобод человека, укрепление уважения к демократическим принципам намного приоритетней задач второй части Соглашения об ассоциации по созданию зоны свободной торговли.



А это "домашнее задание" мы, к сожалению, не очень спешим выполнять или делаем это без особого рвения и прогресса, ставя под сомнение этот наш важнейший цивилизационный выбор», — отметил Гаврутенко.



Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег ПЕНДЗИН сообщил, что пересмотр Соглашения об ассоциации можно обсуждать раз в пять лет, и как раз сейчас у Украины есть такая возможность, а коронавирус здесь разве что чисто эмоциональная причина.



«Пересматривать Соглашение нужно, это было ясно давно. И именно в части договора о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.



Какая это, простите, свободная торговля, если основной продукт украинского экспорта — аграрный — квотируется, и эти квоты Украина выбирает за три недели первого месяца в году.



Размер квот по видам продукции аграрного сектора составляет 1–3% от объема украинского производства. Понятно, почему Европа защищает своего сельхозпроизводителя, но тогда неясно, почему это все называется зоной свободной торговли? Она свободна лишь для беспроблемного захода европейских товаров на наш рынок. А вот согласится ли ЕС на пересмотр квот украинской аграрной продукции на европейский рынок, очень сомнительно», — подытожил Пендзин.



По мнению экономиста Алексей КУЩА, привязка темы соглашения с ЕС по созданию зоны свободной торговли к пандемии выглядит как откровенная спекуляция, так как торговые соглашения разрабатываются на основании долгосрочных программ сотрудничества, а не кризисов, которые происходят достаточно регулярно.



«В этом и проявляется "детская болезнь" украинских чиновников: вместо того, чтобы открыто заявить, что процесс подписания соглашения о ЗСТ, осложненный событиями 2013–2014 годов, не позволил сформировать документ, балансирующий интересы всех сторон, наши министры прикрываются темой коронавируса.



Напомню, текст Соглашения, активированный еще при президенте Викторе Ющенко, разрабатывался командой президента Виктора Януковича с полным пониманием того факта, что Соглашение подписано не будет. А уже президент Петр Порошенко подписал готовый документ, в который невозможно было внести какие-либо изменения.



Получается, что готовили соглашение, не собираясь его подписывать, а в итоге все же подписали то, что ранее подготовили.



К сожалению, неправильный повод для разговора не даст возможности провести эффективные переговоры, даже если сама тема для разговора правильная.



Украине сейчас нужна пятилетняя торговая программа "все, кроме оружия", которая действует в ЕС в отношении бедных стран мира. Только такой подход мог бы системно изменить ситуацию. Фасадные изменения соглашения о ЗСТ с ЕС на данный момент такого эффекта не дадут», — резюмировал Кущ.



Автор: Руслан Веснянко для «Сейчас просто очень удачный момент — как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и этого ждут наши производители. Большинство квот, которые были нам установлены, уже не устраивают нас, мы прошли этап первых контактов с ЕС в рамках соглашения о бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы их пересмотрим», — заявил Пристайко.Аналитик Сергей САЛИВОН, комментируя слова вице-премьера, признался, что не понимает, почему поводом для пересмотра должна быть именно пандемия.«Как мне кажется, достаточный повод для пересмотра экономической части соглашения — его неравноправные условия. Главная же проблема таких переговоров — отсутствие с украинской стороны компетентных и "незашкваренных" (не относящихся к "соросятам" и им подобным) переговорщиков и политической воли у руководства государства. В таких условиях рассчитывать на успех подобных переговоров просто наивно и бессмысленно», — заключил Саливон.Президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО в беседе с RuBaltic.Ru указал на тот факт, что по оглашению об ассоциации, любые изменения в текст документа можно вносить только после 1 января 2026 года. Поэтому эксперт предположил, что Вадим Пристайко явно не читал соглашение.«Вдобавок все эти возможные изменения в соглашении должны будут утвердить в Европарламенте, и при этом за них должны еще проголосовать также все парламенты всех стран ЕС.Это очень длительная и бессмысленная процедура, она ничего нам не даст, кроме расходов на заграничные командировки пана Пристайко.Видимо, ему просто скучно, и он хочет то ли попиариться, то ли покататься по Европе, и поэтому делает такие заявления. Но, скорее, он действительно не читал Соглашение об ассоциации и просто не владеет этой темой», — пояснил Охрименко.По замечанию экономиста Александр ГАВРУТЕНКО, соглашение об ассоциации Украины с ЕС — это не подарок и не утешительный приз украинцам, оно не облегчает участи Украины и не создает условий для сиюминутного европейского развития и процветания.«В соглашении зафиксированы с нашей стороны обязательства по сложнейшим и всесторонним преобразованиям Украины в политическом, правовом, экономическом плане в соответствии с европейскими принципами и ценностями. А со стороны объединенной Европы — обязательства всячески этому содействовать и помогать с целью продуктивной совместной интеграции.И это в первую очередь наше домашнее задание, где утверждение принципов верховенства права, фундаментальных прав и свобод человека, укрепление уважения к демократическим принципам намного приоритетней задач второй части Соглашения об ассоциации по созданию зоны свободной торговли.А это "домашнее задание" мы, к сожалению, не очень спешим выполнять или делаем это без особого рвения и прогресса, ставя под сомнение этот наш важнейший цивилизационный выбор», — отметил Гаврутенко.Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег ПЕНДЗИН сообщил, что пересмотр Соглашения об ассоциации можно обсуждать раз в пять лет, и как раз сейчас у Украины есть такая возможность, а коронавирус здесь разве что чисто эмоциональная причина.«Пересматривать Соглашение нужно, это было ясно давно. И именно в части договора о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.Какая это, простите, свободная торговля, если основной продукт украинского экспорта — аграрный — квотируется, и эти квоты Украина выбирает за три недели первого месяца в году.Размер квот по видам продукции аграрного сектора составляет 1–3% от объема украинского производства. Понятно, почему Европа защищает своего сельхозпроизводителя, но тогда неясно, почему это все называется зоной свободной торговли? Она свободна лишь для беспроблемного захода европейских товаров на наш рынок. А вот согласится ли ЕС на пересмотр квот украинской аграрной продукции на европейский рынок, очень сомнительно», — подытожил Пендзин.По мнению экономиста Алексей КУЩА, привязка темы соглашения с ЕС по созданию зоны свободной торговли к пандемии выглядит как откровенная спекуляция, так как торговые соглашения разрабатываются на основании долгосрочных программ сотрудничества, а не кризисов, которые происходят достаточно регулярно.«В этом и проявляется "детская болезнь" украинских чиновников: вместо того, чтобы открыто заявить, что процесс подписания соглашения о ЗСТ, осложненный событиями 2013–2014 годов, не позволил сформировать документ, балансирующий интересы всех сторон, наши министры прикрываются темой коронавируса.Напомню, текст Соглашения, активированный еще при президенте Викторе Ющенко, разрабатывался командой президента Виктора Януковича с полным пониманием того факта, что Соглашение подписано не будет. А уже президент Петр Порошенко подписал готовый документ, в который невозможно было внести какие-либо изменения.Получается, что готовили соглашение, не собираясь его подписывать, а в итоге все же подписали то, что ранее подготовили.К сожалению, неправильный повод для разговора не даст возможности провести эффективные переговоры, даже если сама тема для разговора правильная.Украине сейчас нужна пятилетняя торговая программа "все, кроме оружия", которая действует в ЕС в отношении бедных стран мира. Только такой подход мог бы системно изменить ситуацию. Фасадные изменения соглашения о ЗСТ с ЕС на данный момент такого эффекта не дадут», — резюмировал Кущ.Автор: Руслан Веснянко для РУБАЛТИК rubaltic.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, поставки, ассоциация, товары, членство, ограничения География: Украина — статья прочитана 118 раз Комментарии