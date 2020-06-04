The Times: Россия не имеет право говорить об американских беспорядках 🔊 Воспроизвести



Оказывается Москва, Пекин и Тегеран не имеют права говорить об американских беспорядках. И это не шутка, именно так утверждает английская газета «The Times». Дескать, нечего лезть своим «суконным рылом в калашный ряд». Недостойны, передает



Вот, что пишет издание: «В суде мировой общественности демократические страны изначально занимают невыгодное положение. Поскольку у них открытое общество, независимая судебная система и свободная пресса, их многочисленные недостатки, провалы и проявления несправедливости подвергаются внимательному изучению. Жестокость полиции в Миннеаполисе вызвала волнения по всей стране и вывела на передний план расовые противоречия, составляющие историческую несправедливость американского общества. Автократические государства быстро воспользовались этими событиями к собственной выгоде». Если кто не понял, «автократические государства», это Россия, Китай и Иран. Но дальше стало еще веселее, оказывается «эти государства», в неких своих пропагандистских целях «начали осуждать Соединенные Штаты за расовые отношения и гражданские беспорядки». Да и вообще: «Западные демократии должны понять, каковы ставки в этой пропагандистской кампании, и быть готовы дать ей отпор дипломатическими средствами и методами мягкой силы, предоставляя глобальной аудитории надежную и достоверную информацию». Оказывается Москва, Пекин и Тегеран не имеют права говорить об американских беспорядках. И это не шутка, именно так утверждает английская газета «The Times». Дескать, нечего лезть своим «суконным рылом в калашный ряд». Недостойны, передает SKNEWS.RU Вот, что пишет издание: «В суде мировой общественности демократические страны изначально занимают невыгодное положение. Поскольку у них открытое общество, независимая судебная система и свободная пресса, их многочисленные недостатки, провалы и проявления несправедливости подвергаются внимательному изучению. Жестокость полиции в Миннеаполисе вызвала волнения по всей стране и вывела на передний план расовые противоречия, составляющие историческую несправедливость американского общества. Автократические государства быстро воспользовались этими событиями к собственной выгоде». Если кто не понял, «автократические государства», это Россия, Китай и Иран. Но дальше стало еще веселее, оказывается «эти государства», в неких своих пропагандистских целях «начали осуждать Соединенные Штаты за расовые отношения и гражданские беспорядки». Да и вообще: «Западные демократии должны понять, каковы ставки в этой пропагандистской кампании, и быть готовы дать ей отпор дипломатическими средствами и методами мягкой силы, предоставляя глобальной аудитории надежную и достоверную информацию». По мнению издательства, та информация, которая подается в наших ««автократических государствах», может вызывать только отвращение. «Такая пропагандистская кампания в любом случае вызывает отвращение. Проводящие ее государства жестоко преследуют этнические и религиозные меньшинства, подавляют внутреннюю оппозицию и проводят экспансионистскую внешнюю политику. Те жесткие ограничения, которые они вводят на информацию о собственном обществе, резко контрастируют с подробным освещением беспорядков в США и с теми сумасбродными конспирологическими теориями, которые они выдвигают и всячески поощряют». Да как вообще смеет Россия протестовать против действий полиции в США (наверное, имеется в виду нота протеста против применения насилия против российского журналиста), ведь она до сих пор продолжает «кампании заказных убийств» «критиков путинского режима». «Российское Министерство иностранных дел протестует против действий полиции в Миннеаполисе, но при этом даже не задумывается о непрекращающейся кампании заказных убийств, которую проводит путинский режим. Кремль уничтожает критиков как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе, покушаясь и реально убивая диссидентов в Британии с использованием радиоактивных материалов и отравляющих веществ нервно-паралитического действия». sknews.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Россия, война, США, СМИ, протесты, войска — статья прочитана 74 раза Комментарии