Президент США Дональд Трамп хочет "ядерного пакта" с Россией. Об этом он заявил в интервью радио Fox, сообщает ЛАЙФ.
— Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире, — сказал политик.
Напомним, что Договор СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для его продления он должен включать Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время может состояться встреча спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на которой будет обсуждаться судьба Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. The Wall Street Journal писал, что стороны поставят точку в вопросе подписания документа Китаем. Как ранее заявил американский спецпредставитель, именно участие КНР станет главным условием заключения договора.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о "ядерном пакте" с Россией.
"Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Прим. ред.) время уходит", — сказал Песков.
"Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Прим. ред.) время уходит", — сказал Песков.