Трамп хочет ядерного пакта с Россией 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп хочет "ядерного пакта" с Россией. Об этом он заявил в интервью радио Fox, сообщает



— Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире, — сказал политик.



Напомним, что Договор СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для его продления он должен включать Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.



Ранее сообщалось, что в ближайшее время может состояться встреча спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на которой будет обсуждаться судьба Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. The Wall Street Journal писал, что стороны поставят точку в вопросе подписания документа Китаем. Как ранее заявил американский спецпредставитель, именно участие КНР станет главным условием заключения договора. Президент США Дональд Трамп хочет "ядерного пакта" с Россией. Об этом он заявил в интервью радио Fox, сообщает ЛАЙФ — Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире, — сказал политик.Напомним, что Договор СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для его продления он должен включать Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.Ранее сообщалось, что в ближайшее время может состояться встреча спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на которой будет обсуждаться судьба Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. The Wall Street Journal писал, что стороны поставят точку в вопросе подписания документа Китаем. Как ранее заявил американский спецпредставитель, именно участие КНР станет главным условием заключения договора. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о "ядерном пакте" с Россией.



"Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Прим. ред.) время уходит", — сказал Песков. life.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, сокращение, США, Франция, Британия, СНВ-3, боеголовки — статья прочитана 108 раз Комментарии