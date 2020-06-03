Лукашенко отправил правительство в отставку 🔊 Воспроизвести



Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства Белоруссии, пишет



Как отмечается, в эфире телеканала «Белурась 1» говорится, что глава государства подписал соответствующий указ.



Уточняется, что в первой половине дня 3 июня на совещании у президента Белоруссии были представлены предложения относительно нового состава правительства.



Ранее Лукашенко отметил, что революции при смене правительства не будет.



В конце мая белорусский лидер заявлял, что собирается сформировать новый состав правительства до президентских выборов. Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства Белоруссии, пишет RT со ссылкой на агентство БЕЛТА.Как отмечается, в эфире телеканала «Белурась 1» говорится, что глава государства подписал соответствующий указ.Уточняется, что в первой половине дня 3 июня на совещании у президента Белоруссии были представлены предложения относительно нового состава правительства.Ранее Лукашенко отметил, что революции при смене правительства не будет.В конце мая белорусский лидер заявлял, что собирается сформировать новый состав правительства до президентских выборов. Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: отставка, президент, правительство, Лукашенко География: Белоруссия — статья прочитана 394 раза Комментарии