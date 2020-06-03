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Лукашенко отправил правительство в отставку
Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства Белоруссии, пишет RT со ссылкой на агентство БЕЛТА.
Как отмечается, в эфире телеканала «Белурась 1» говорится, что глава государства подписал соответствующий указ.
Уточняется, что в первой половине дня 3 июня на совещании у президента Белоруссии были представлены предложения относительно нового состава правительства.
Ранее Лукашенко отметил, что революции при смене правительства не будет.
В конце мая белорусский лидер заявлял, что собирается сформировать новый состав правительства до президентских выборов.
Категории: политика, общество, в Беларуси
Ключевые слова: отставка, президент, правительство, Лукашенко
География: Белоруссия
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