Главная >> Новости >> политика, общество, в Беларуси >> Лукашенко отправил правительство в отставку

Лукашенко отправил правительство в отставку



Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства Белоруссии, пишет RT со ссылкой на агентство БЕЛТА.

Как отмечается, в эфире телеканала «Белурась 1» говорится, что глава государства подписал соответствующий указ.

Уточняется, что в первой половине дня 3 июня на совещании у президента Белоруссии были представлены предложения относительно нового состава правительства.

Ранее Лукашенко отметил, что революции при смене правительства не будет.

В конце мая белорусский лидер заявлял, что собирается сформировать новый состав правительства до президентских выборов.
Категории: политика, общество, в Беларуси
Ключевые слова: отставка, президент, правительство, Лукашенко
География: Белоруссия
статья прочитана 394 раза
добавлена сегодня, 3 июня, 19:26

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка