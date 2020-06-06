День рождения электроутюга 🔊 Воспроизвести



138 лет назад, 6 июня 1882 года, американец Генри Сили запатентовал электроутюг.



За 200 лет до изобретения Генри Сили утюги отливали из чугуна и разогревали в печах. Они быстро остывали и были абсолютно непригодны для глажки тонкого белья или модного бархата.



Для выглаживания одного платья или камзола прачки вынуждены были использовать несколько утюгов разных размеров и при этом постоянно находиться рядом с раскалённой печью. Вскоре, вместо того чтобы нагревать утюг на печи, стали засыпать угли прямо в него.



Во второй половине XIX века в Европе появились утюги, работающие на газе и жидком горючем: керосине, алкоголе и нефти. Были они пожаро­опасны и очень непрактичны, но гораздо медленнее остывали.



Первые электроутюги во многом превосходили своих предшественников. В них нагревательным элементом была электрическая дуга, расположенная между угольными электродами, к которым подводился постоянный ток. За 200 лет до изобретения Генри Сили утюги отливали из чугуна и разогревали в печах. Они быстро остывали и были абсолютно непригодны для глажки тонкого белья или модного бархата.Для выглаживания одного платья или камзола прачки вынуждены были использовать несколько утюгов разных размеров и при этом постоянно находиться рядом с раскалённой печью. Вскоре, вместо того чтобы нагревать утюг на печи, стали засыпать угли прямо в него.Во второй половине XIX века в Европе появились утюги, работающие на газе и жидком горючем: керосине, алкоголе и нефти. Были они пожаро­опасны и очень непрактичны, но гораздо медленнее остывали.Первые электроутюги во многом превосходили своих предшественников. В них нагревательным элементом была электрическая дуга, расположенная между угольными электродами, к которым подводился постоянный ток. Однако, несмотря на все новшества, обращаться с такими утюгами было трудно и опасно. В ранних электрических утюгах не было устройства, позволявшего регулировать температуру, они часто перегревались и прожигали одежду.



В 1920 году появились первые утюги с термостатическим управлением. В зависимости от выбранного типа ткани из трёх предложенных - шерсть, лён, шёлк - утюг нагревался до нужной температуры.



Во второй половине ХХ века появились первые утюги с функцией отпаривания. Дальнейшая эволюция незаменимого домашнего прибора пошла семимильными шагами: придумали электрический шнур с жаропрочной изоляцией, тефлоновое покрытие подошвы утюга, автоматическое отпаривание при глажке и прочее.



Современные утюги обладают регулируемой подачей пара, автоматической самоочисткой, желобком для пуговиц, системой автоотключения и другими полезными функциями. calend.ru Категории: история Ключевые слова: электроутюг Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1221 — статья прочитана 144 раза Комментарии