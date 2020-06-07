Трагедия в Бирбилишкес 🔊 Воспроизвести 29 мая по номеру 112 было получено сообщение, что в Мажейкском районе, в деревне Бирбилишкес, на ул. Саваринос, загорелся дом и были слышны выстрелы. Звонившие сообщили о вооружённом мужчине, опасаясь, что он мог поджечь дом.



Полиция приезжала к подозреваемому вечером 28 мая, когда поступила информация о насилии в ближайшем окружении (насилие в отношении женщины). Однако полицейские не нашли подозреваемого, он сбежал. На следующий день утром они снова наведались туда же.



Подозреваемый Стасис Брасас (1968 г.р.) во время переговоров с полицейскими стал в них стрелять. 40-летний полицейский, кинолог Мажейкского района Саулюс Жимантас (на снимке) скончался на месте. Вторая сотрудница полиции была ранена в ногу, её жизни опасность не угрожает. Полиция приезжала к подозреваемому вечером 28 мая, когда поступила информация о насилии в ближайшем окружении (насилие в отношении женщины). Однако полицейские не нашли подозреваемого, он сбежал. На следующий день утром они снова наведались туда же.Подозреваемый Стасис Брасас (1968 г.р.) во время переговоров с полицейскими стал в них стрелять. 40-летний полицейский, кинолог Мажейкского района Саулюс Жимантас (на снимке) скончался на месте. Вторая сотрудница полиции была ранена в ногу, её жизни опасность не угрожает. Департамент пожарной безопасности сообщил, что горел одно­этажный деревянный дом, пожар тушили три пожарные машины. На пожарище было обнаружено тело, а рядом с ним оружие - винтовка Мосина времён Второй мировой войны. Полиция предположила, что подозреваемый, вероятно, ушёл в находящийся неподалёку лес, возможно, он вооружён, поэтому жителей просили не приближаться к нему и информировать о его местонахождении полицию. На место происшествия выехали многочисленные наряды полиции из Тяльшяй, Клайпеды и Шяуляй, а также бойцы антитеррористической группы «Aras». На место происшествия выехал и генкомиссар полиции Ренатас Пожела.



Он информировал, что в поисках подозреваемого участвуют и латвийские полицейские (они проводят розыск на своей территории). Пожела рассказал, что полиция говорила с соседями подозреваемого, они сказали, что мужчина выпивал, поэтому и мог совершить такое жестокое преступление. Генкомиссар сказал, что супруга мужчины не пострадала. Подозреваемый Стасис Брасас ранее в поле зрения полиции не попадал. Пожела указал, что легального оружия у подозреваемого нет. На поиски подозреваемого также вылетели два вертолёта.



В ходе расследования выяснилось, что обнаруженное обгоревшее тело в Бирбилишкес - это останки Брасаса.



На убитом полицейском бронежилета не было. Эту информацию 1 июня подтвердил генкомиссар полиции Ренатас Пожела. «По предварительным данным, бронежилета на нём не было, но, наверное, сегодня, в день похорон, это не должно быть основным вопросом. Все обстоятельства выяснятся в ходе расследования», – сказал на радио LRT Пожела.



В воскресенье в Мажейкяй приезжал президент Литвы Гитанас Науседа, чтобы проститься с покойным полицейским и выразить соболезнования его семье.



В понедельник в последний путь проводили погибшего на службе полицейского Саулюса Жимантаса. В Мажейкяй отдать дань памяти коллеге съезжались полицейские со всей страны.



Проститься с покойным приезжало руководство ДГБ, СОГГ, Таможенного департамента, кинологи Департамента тюрем с собаками. На похороны привели и Гантаса, собаку покойного.



В честь коллеги сотрудники полиции по всей стране (все, кто смог в это время) в понедельник в 12 часов дня вышли из служебных машин на одну минуту, включили маяки и почтили память умершего коллеги. В понедельник с 7 до 22 часов во всех комиссариатах полиции на 1/3 были приспущены флаги.



Без отца остались двое детей. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1221 — статья прочитана 240 раз Комментарии