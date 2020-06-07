Стадион должен остаться живым 🔊 Воспроизвести Президент Футбольного союза Вильнюсского региона Паулюс Малжинскас в своём аккаунте в соцсети Facebook сообщил, что стадион, находящийся в микрорайоне Жверинас, может пропасть. А между тем всего лишь пару десятилетий назад на тогдашнем стадионе Вильнюсского педагогического института проводились даже матчи молодёжной сборной Литвы, цитирует автора данного поста портал sportas.lt.



П.Малжинскас написал: «Возможно, что стадион Литовского университета педагогических наук (ЛУПН) на Жверинасе, находящийся в ведении Университета Витаутаса Великого (УВВ), доживает последние дни. Договоры аренды больше не заключаются, а с 1 июля планируется начать процедуру передачи данного земельного участка в Банк имущества (Turto bankas). Напомню, что как только стадион был передан на баланс УВВ, стоимость аренды поля тут же резко возросла - за матч вместо 120 евро стали требовать 240 евро!». П.Малжинскас написал: «Возможно, что стадион Литовского университета педагогических наук (ЛУПН) на Жверинасе, находящийся в ведении Университета Витаутаса Великого (УВВ), доживает последние дни. Договоры аренды больше не заключаются, а с 1 июля планируется начать процедуру передачи данного земельного участка в Банк имущества (Turto bankas). Напомню, что как только стадион был передан на баланс УВВ, стоимость аренды поля тут же резко возросла - за матч вместо 120 евро стали требовать 240 евро!».







Тихо была уничтожена одна из самых сильных спортивных научно-исследовательских лабораторий в стране, территория общежитий стала предусматривать использование в коммерческих целях, а основной корпус вуза и спортзал были отданы Вильнюсской коллегии, но студентов тут до сих пор нет, поэтому логичен вопрос, как долго будут стоять пустующие здания.



«Огромное золотое сокровище находится у излучины реки Нярис на Жверинасе, - пишет П.Малжинскас. – Вильнюсское городское самоуправление объявило, что здесь в соответствии с общим планом развития Вильнюса может быть только стадион, и было сказано, что на этот раз всё будет иначе. Учитывая, что в этих планах стадион «Жальгирис» всё ещё остаётся стадионом. Звучали клятвы, что так и будет. А если учесть, что в этом плане стадион «Жальгирис» всё ещё числится как стадион, то очень хочется спросить – и как же всё будет? Что я предлагаю? Ничего особенного. Оставьте «педагогический» стадион в покое. Вложите 2-3 миллиона евро в его реконструкцию и модернизацию, ведь нынче правительство Литвы и не такие суммы раздаёт налево и направо, на ремонт крыш и полов устаревших и морально отживших своё залов.



Стадион должен быть живым».



По словам П.Малжинскаса, нужно построить небольшую трибуну, раздевалки, привести в порядок освещение, беговые дорожки, игровые площадки, и через некоторое время стадион станет точкой притяжения для общества. «Понятно, что ряды долгосрочных арендаторов резко растаяли, и обычно здесь проходили отдельные мероприятия, поскольку, если учесть состояние стадиона и его инфраструктуры, стоимость аренды была неадекватной. Активно работали только теннисные корты, которые содержатся в хорошем состоянии благодаря частным инвестициям. Одним словом, объект, возможно, стал или был объявлен убыточным. А может, такой и была задумка? - задаётся вопросом П.Малжинскас. - Очевидно, что объект, находящийся на балансе Университета Витаутаса Великого, является заботой далеко не первоочередной, ведь не будут студенты из Каунаса ездить в Вильнюс, чтобы позаниматься спортом. Кроме того, у Университета Витаутаса Великого уже есть спортивные сооружения в Академии сельского хозяйства. Почему ЛУПН не был присоединён к Вильнюсскому университету, остаётся только догадываться, потому что такое решение выглядит логичным. А как насчёт стадиона? Ничего. Он никому не интересен. Точнее, интересен и даже очень, но не сам стадион, а его расположение и участок, на котором он расположен».П.Малжинскас обращает внимание на то, что именно такой ход событий он и предсказывал, когда в 2018 году началась история реорганизации и уничтожения ЛУПН, основным лейтмотивом которой было делёж имущества вуза.Тихо была уничтожена одна из самых сильных спортивных научно-исследовательских лабораторий в стране, территория общежитий стала предусматривать использование в коммерческих целях, а основной корпус вуза и спортзал были отданы Вильнюсской коллегии, но студентов тут до сих пор нет, поэтому логичен вопрос, как долго будут стоять пустующие здания.«Огромное золотое сокровище находится у излучины реки Нярис на Жверинасе, - пишет П.Малжинскас. – Вильнюсское городское самоуправление объявило, что здесь в соответствии с общим планом развития Вильнюса может быть только стадион, и было сказано, что на этот раз всё будет иначе. Учитывая, что в этих планах стадион «Жальгирис» всё ещё остаётся стадионом. Звучали клятвы, что так и будет. А если учесть, что в этом плане стадион «Жальгирис» всё ещё числится как стадион, то очень хочется спросить – и как же всё будет? Что я предлагаю? Ничего особенного. Оставьте «педагогический» стадион в покое. Вложите 2-3 миллиона евро в его реконструкцию и модернизацию, ведь нынче правительство Литвы и не такие суммы раздаёт налево и направо, на ремонт крыш и полов устаревших и морально отживших своё залов.Стадион должен быть живым».По словам П.Малжинскаса, нужно построить небольшую трибуну, раздевалки, привести в порядок освещение, беговые дорожки, игровые площадки, и через некоторое время стадион станет точкой притяжения для общества. "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: стадион Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1221 — статья прочитана 208 раз Комментарии