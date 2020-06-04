ЛГСО – детям 🔊 Воспроизвести



Литовский государственный симфонический оркестр (ЛГСО) под управлением художественного руководителя и гл. дирижёра Гинтараса Ринкявичюса, в сотрудничестве с Национальной художественной галереей и Музеем прикладного искусства и дизайна, этим летом продолжит свой проект, ранее вызвавший огромный интерес, - проведение образовательной недели «LVSO vaikams» («ЛГСО – детям»).



4–5 июня в Национальной художественной галерее (пр. Конституциёс, 22) и Музее прикладного искусства и дизайна (ул. Арсенало, 3А) состоятся пять бесплатных образовательных мероприятий для детей: «Kelionė su styginiais» («Путешествие со струнными»), «Smuiko, arfos ir tūbos nuotykiai» («Приключения скрипки, арфы и тубы»), «Pučiamųjų labirintai» («Лабиринты духовых инструментов»), «Fleitos, smuiko ir alto istorijos» («Истории флейты, скрипки и альта») и «Styginiai: nuo baroko iki tango» («Струнные: от барокко до танго»).



Во время этих концертов музыканты ЛГСО познакомят детей с разнообразием классической музыки, инструментами симфонического оркестра и их возможностями, расскажут музыкальные истории. Перед началом концертов будут проводиться и образовательные занятия по изобразительному искусству – экскурсии по музеям, ребята смогут «нарисовать» музыку, свои впечатления и чувства.



Более подробная информация - на сайте http://www.lvso.lt и на странице LVSO в соцсети Facebook. 4–5 июня в Национальной художественной галерее (пр. Конституциёс, 22) и Музее прикладного искусства и дизайна (ул. Арсенало, 3А) состоятся пять бесплатных образовательных мероприятий для детей: «Kelionė su styginiais» («Путешествие со струнными»), «Smuiko, arfos ir tūbos nuotykiai» («Приключения скрипки, арфы и тубы»), «Pučiamųjų labirintai» («Лабиринты духовых инструментов»), «Fleitos, smuiko ir alto istorijos» («Истории флейты, скрипки и альта») и «Styginiai: nuo baroko iki tango» («Струнные: от барокко до танго»).Во время этих концертов музыканты ЛГСО познакомят детей с разнообразием классической музыки, инструментами симфонического оркестра и их возможностями, расскажут музыкальные истории. Перед началом концертов будут проводиться и образовательные занятия по изобразительному искусству – экскурсии по музеям, ребята смогут «нарисовать» музыку, свои впечатления и чувства.Более подробная информация - на сайте http://www.lvso.lt и на странице LVSO в соцсети Facebook. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Литовский государственный симфонический оркестр, детям Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1221 — статья прочитана 119 раз Комментарии