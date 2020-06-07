На ниве подвижничества – новые всходы 🔊 Воспроизвести Весной прошлого года «Обзор» рассказывал о том, что известный в Вильнюсе большой любитель военной истории Сергей Бусарев подготовил и выпустил на свои средства особое издание, посвящённое памяти скончавшегося в литовской столице в мае 2018 года Владимира Какошкина, знаменитого далеко за пределами Литвы своей подвижнической деятельностью на ниве коллекционирования и пропаганды исторического наследия.



- Коллекция русских медалей Владимира Ивановича была одной из самых полных в Литве, а может быть, и в Европе. Он принимал активное участие в исторических конференциях, активно готовил доклады, а демонстрируемая им коллекция наград всегда прекрасно дополняла эти мероприятия. Люди не отходили от стендов, засыпая Владимира Ивановича вопросами, на которые он охотно отвечал, - рассказал год назад С.Бусарев. - Коллекция русских медалей Владимира Ивановича была одной из самых полных в Литве, а может быть, и в Европе. Он принимал активное участие в исторических конференциях, активно готовил доклады, а демонстрируемая им коллекция наград всегда прекрасно дополняла эти мероприятия. Люди не отходили от стендов, засыпая Владимира Ивановича вопросами, на которые он охотно отвечал, - рассказал год назад С.Бусарев.



Смерть, к великому сожалению, прервала работу В.Какошкина над систематизацией этого собрания как отдельного проекта и издания специализированного каталога. Его вдова Галина Афанасьевна передала Сергею собранные по этой теме материалы, чтобы тот закончил общий со старшим товарищем труд.



Так появился уникальный сборник «Знаки отличия на головных уборах Русской императорской армии», основанный на коллекции Владимира Какошкина и дополненный изысканиями самого Сергея.



А на днях С.Бусарев побывал в редакции «Обзора» и представил очередной свой труд, не менее уникальный каталог – «Ордена и медали. Собрание В.И.Какошкина», ставший своеобразным продолжением и развитием предыдущего сборника.







- Собранная Владимиром Ивановичем коллекция наград – просто уникальна. Он более четырёх десятилетий посвятил собиранию и изучению наградных медалей и орденов России. В этом каталоге - сведения об орденах Российской империи и наградных медалях, начиная с времён Петра Первого и заканчивая наградами Временного правительства в ХХ веке, - пояснял С.Бусарев, листая мелованные страницы большой книги.



А чтобы она, пусть и очень небольшим тиражом появилась на свет, Сергей провёл полгода, садясь за стол буквально в семь часов утра и вставая уже затемно.



- Думаю, у меня были бы серьёзные проблемы в семье, если бы не карантин. А так он обеспечил меня возможностью всё своё свободное время по-прежнему посвящать каталогу, но уже как бы «на законных основаниях», - улыбается Сергей.



Прекрасно изданный каталог – это самая настоящая находка для любителей военной истории, поскольку находящаяся в нём информация, если где-то и присутствует, то буквально по крупицам, разбросанная в самых разных местах.



Титанический труд подвижника от военной истории, в очередной раз родившийся благодаря лишь голому энтузиазму автора, зафиксировал многое, например, из какого металла изготовлены ордена и медали, их размеры, приведены также орденские ленты и сведения о награждённых.



На многие медали даётся краткая справка с изложением исторического события, в честь которого медали были учреждены.



Ордена и медали представлены с лицевой и оборотной стороны, в натуральную величину.



В книге использовано 844 фотографии!



- По экземпляру этого каталога я планирую подарить Государственному историческому музею (Москва), Пензенскому государственному краеведческому музею, Библиотеке Государственного департамента США, Литовскому национальному музею. Ведь это – наша общая история, - заметил в заключение Сергей Бусарев.



В богатой коллекции В.Какош­кина, среди прочего, было и одно особенное направление - воинские знаки отличия на головной убор. Такие знаки являлись коллективной наградой, то есть наградой не отдельным лицам, а воинским подразделениям.Смерть, к великому сожалению, прервала работу В.Какошкина над систематизацией этого собрания как отдельного проекта и издания специализированного каталога. Его вдова Галина Афанасьевна передала Сергею собранные по этой теме материалы, чтобы тот закончил общий со старшим товарищем труд.Так появился уникальный сборник «Знаки отличия на головных уборах Русской императорской армии», основанный на коллекции Владимира Какошкина и дополненный изысканиями самого Сергея.А на днях С.Бусарев побывал в редакции «Обзора» и представил очередной свой труд, не менее уникальный каталог – «Ордена и медали. Собрание В.И.Какошкина», ставший своеобразным продолжением и развитием предыдущего сборника.- Собранная Владимиром Ивановичем коллекция наград – просто уникальна. Он более четырёх десятилетий посвятил собиранию и изучению наградных медалей и орденов России. В этом каталоге - сведения об орденах Российской империи и наградных медалях, начиная с времён Петра Первого и заканчивая наградами Временного правительства в ХХ веке, - пояснял С.Бусарев, листая мелованные страницы большой книги.А чтобы она, пусть и очень небольшим тиражом появилась на свет, Сергей провёл полгода, садясь за стол буквально в семь часов утра и вставая уже затемно.- Думаю, у меня были бы серьёзные проблемы в семье, если бы не карантин. А так он обеспечил меня возможностью всё своё свободное время по-прежнему посвящать каталогу, но уже как бы «на законных основаниях», - улыбается Сергей.Прекрасно изданный каталог – это самая настоящая находка для любителей военной истории, поскольку находящаяся в нём информация, если где-то и присутствует, то буквально по крупицам, разбросанная в самых разных местах.Титанический труд подвижника от военной истории, в очередной раз родившийся благодаря лишь голому энтузиазму автора, зафиксировал многое, например, из какого металла изготовлены ордена и медали, их размеры, приведены также орденские ленты и сведения о награждённых.На многие медали даётся краткая справка с изложением исторического события, в честь которого медали были учреждены.Ордена и медали представлены с лицевой и оборотной стороны, в натуральную величину.В книге использовано 844 фотографии!- По экземпляру этого каталога я планирую подарить Государственному историческому музею (Москва), Пензенскому государственному краеведческому музею, Библиотеке Государственного департамента США, Литовскому национальному музею. Ведь это – наша общая история, - заметил в заключение Сергей Бусарев. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Сергей Бусарев, Владимир Иванович Какошкин, коллекционирование, Ордена и медали Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1221 — статья прочитана 200 раз Комментарии