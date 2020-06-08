Ещё раз о налоге на автомобили 🔊 Воспроизвести



Как уже сообщалось, с 1 июля в Литве вступит в силу закон о налоге на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей. За сбор этого налога отвечает государственная компания «Regitra».



В пресс-релизе «Regitra» ответила на важнейшие вопросы, связанные с введением нового налога, сообщает ru.delfi.lt.



Налогом будут облагаться легковые автомобили. Размер налога будет зависеть от вида топлива и выбросов CO2 (см. таблицу).



Налог надо платить при первой регистрации автомобиля - то есть при регистрации нового или привезённого из-за границы автомобиля.



Кроме того, налог надо платить всякий раз при смене владельца автомобиля. Например, когда уже зарегистрированный в Литве автомобиль продают и регистрируют на имя другого человека и т.д. Налог надо платить и в том случае, если регистрируют снятое с учёта транспортное средство. Такое часто бывает, если истекает срок временной регистрации. В пресс-релизе «Regitra» ответила на важнейшие вопросы, связанные с введением нового налога, сообщает ru.delfi.lt.Налогом будут облагаться легковые автомобили. Размер налога будет зависеть от вида топлива и выбросов CO2 (см. таблицу).Налог надо платить при первой регистрации автомобиля - то есть при регистрации нового или привезённого из-за границы автомобиля.Кроме того, налог надо платить всякий раз при смене владельца автомобиля. Например, когда уже зарегистрированный в Литве автомобиль продают и регистрируют на имя другого человека и т.д. Налог надо платить и в том случае, если регистрируют снятое с учёта транспортное средство. Такое часто бывает, если истекает срок временной регистрации. Есть и исключение. Налог не надо платить при временной регистрации (на срок до месяца) вывозимых из Литвы транспортных средств, а также за исторические автомобили, которым выданы специальные номера. Налог не надо платить и за регистрацию автомобилей, владелец которых не меняется. Например, после выплаты лизинга, при смене фамилии, при заказе дубликата свидетельства о регистрации и т.п.



Важно отметить, что в случае реэкспорта придётся заплатить налог, но его можно будет вернуть, если зарегистрированный новый автомобиль будет снят с учёта и вывезен с территории Литвы в течение 90 дней со дня первой регистрации.



Налог будут подсчитывать во время первой регистрации. Его размер зависит от выбросов CO2, которые подсчитывают несколькими способами.



Во-первых, будут использоваться данные в документах на автомобиль.



Если выбросы CO2 в документах не указаны, тогда будут использовать информацию о выбросах CO2 другими подобными автомобилями.



Если и такой возможности выяснения выбросов CO2 не будет, то эту величину можно будет подсчитать с помощью утверждённых формул. Для этого возьмут технические данные автомобиля: массу (кг), максимальную мощность двигателя (кВт), тип коробки передач. Данные зависят от вида используемого топлива.



И последний способ – если с помощью формул выбросы CO2 нельзя будет установить, то будут использовать данные равноценных автомобилей.



При регистрации автомобиля по интернету выбросы CO2 и налог будут подсчитываться автоматически, тогда и заплатить его надо электронным способом. В остальных случаях это можно будет сделать в отделении «Regitrа».



Также важно учесть, что процедура регистрации будет завершена только после уплаты этого налога. Иными словами, перерегистрация возможна только после того, как заплатят налог.



Кроме того, на сайте «Regitrа» есть калькулятор, который позволит подсчитать стоимость регистрации.



Налог при регистрации автотранспортных средств



Количество выбросов CO2(г/км) Размер налога по типу топлива(Евро)



от до Дизелин Бензин Газ



0 115 0 0 0



116 130 0 0 0



131 140 30 15 13.5



141 150 60 30 27



151 160 90 45 40.5



161 170 120 60 54



171 180 150 75 67.5



181 190 180 90 81



191 200 210 105 94.5



201 210 240 120 108



211 220 270 135 121.5



221 230 300 150 135



231 240 330 165 148.5



241 250 360 180 162



251 260 390 195 175.5



261 270 420 210 189



271 280 450 225 202.5



281 290 480 240 216



291 300 510 255 229.5



301 и более 540 270 243 ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1221 — статья прочитана 250 раз Комментарии