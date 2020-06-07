Соус, приготовленный по разработанной в Литве рецептуре, оценён в Скандинавии: победил гигантов 🔊 Воспроизвести



Изготовитель соусов и приправ ЗАО «Daumantai LT» удостоен эксклюзивной оценки в Скандинавии – созданный в Литве экологический кетчуп по результатам выборов, проведённых шведской газетой, превзошёл продукты, выпущенные известными мировыми изготовителями приправ.



В организованном газетой «Pitea-Titnigen» исследовании самых популярных кетчупов в стране анализировался состав продуктов таких изготовителей, как «Heinz» или «Felix», но победителем объявлен изготовленный «Daumantai» экологичный кетчуп, который продаётся международной торговой сети «Coop» и маркируется товарным знаком «Änglamark».



«Coop» – это вторая по величине розничная торговая сеть в Швеции, успешно действующая и в Швейцарии, Норвегии, Эстонии, а также в других странах. С этой сетью мы сотрудничаем с 2011 года. За это время представили им не один ставший популярным продукт, а такая оценка мотивирует к продолжению творческих поисков, чтобы радовать своей продукцией потребителей не только в Литве, но и за её пределами», – говорит руководитель отдела по развитию бренда «Daumantai» Домас Гринкявичюс. В организованном газетой «Pitea-Titnigen» исследовании самых популярных кетчупов в стране анализировался состав продуктов таких изготовителей, как «Heinz» или «Felix», но победителем объявлен изготовленный «Daumantai» экологичный кетчуп, который продаётся международной торговой сети «Coop» и маркируется товарным знаком «Änglamark».«Coop» – это вторая по величине розничная торговая сеть в Швеции, успешно действующая и в Швейцарии, Норвегии, Эстонии, а также в других странах. С этой сетью мы сотрудничаем с 2011 года. За это время представили им не один ставший популярным продукт, а такая оценка мотивирует к продолжению творческих поисков, чтобы радовать своей продукцией потребителей не только в Литве, но и за её пределами», – говорит руководитель отдела по развитию бренда «Daumantai» Домас Гринкявичюс.



«На 100 г этого кетчупа приходится 210 г выращенных в экологических условиях помидоров, отвечающих высочайшим стандартам качества, которые мы привозим из Италии. Кроме того, в нём добавленного сахара почти наполовину меньше, чем в других кетчупах. Отличается он тем, что не содержит аллергенов, мы приправляем его морской солью», – говорит пищевой технолог «Daumantai» Альгис Кайрис (на снимке).







Пищевой технолог, разработавший множество соусов, полюбившихся потребителям в Литве и за рубежом, считает, что популярность экологичных продуктов диктуется модой на здоровый образ жизни. Люди стремятся к физической активности, предпочитают натуральные растительные продукты, в составе которых нет аллергенов или жиров.



Д.Гринкявичюс вспоминает, что рецепт экологичного кетчупа «Daumantų» был разработан и в 2008 г., но в тот период особой популярности не снискал. Однако бренд-менеджер не сомневается, что этот продукт в ближайшее время вернётся на полки торговых центров страны.



«Спрос на экологичность сейчас диктуют сами потребители – мы можем судить об этом по их «продуктовой корзине». Экологичный томатный соус и майонез «Daumantų» особенно полюбились соотечественникам, их продажи постоянно растут, так что возвращение на полки магазинов страны прекрасно оценённого в Скандинавии экологичного кетчупа – это всего лишь вопрос времени», – говорит Д.Гринкявичюс. Одни из важнейших показателей качества кетчупа, отмечает Д.Гринкявичюс, – это как можно больше свежих помидоров и как можно меньше добавленного сахара и соли в составе. Именно благодаря этим особенностям состава созданный по рецепту «Daumantai» кетчуп и удостоен высших оценок на состоявшихся выборах.«На 100 г этого кетчупа приходится 210 г выращенных в экологических условиях помидоров, отвечающих высочайшим стандартам качества, которые мы привозим из Италии. Кроме того, в нём добавленного сахара почти наполовину меньше, чем в других кетчупах. Отличается он тем, что не содержит аллергенов, мы приправляем его морской солью», – говорит пищевой технолог «Daumantai» Альгис Кайрис (на снимке).Пищевой технолог, разработавший множество соусов, полюбившихся потребителям в Литве и за рубежом, считает, что популярность экологичных продуктов диктуется модой на здоровый образ жизни. Люди стремятся к физической активности, предпочитают натуральные растительные продукты, в составе которых нет аллергенов или жиров.Д.Гринкявичюс вспоминает, что рецепт экологичного кетчупа «Daumantų» был разработан и в 2008 г., но в тот период особой популярности не снискал. Однако бренд-менеджер не сомневается, что этот продукт в ближайшее время вернётся на полки торговых центров страны.«Спрос на экологичность сейчас диктуют сами потребители – мы можем судить об этом по их «продуктовой корзине». Экологичный томатный соус и майонез «Daumantų» особенно полюбились соотечественникам, их продажи постоянно растут, так что возвращение на полки магазинов страны прекрасно оценённого в Скандинавии экологичного кетчупа – это всего лишь вопрос времени», – говорит Д.Гринкявичюс. Подготовлено «Обзором» Категории: дом и быт Ключевые слова: Daumantai Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1221 — статья прочитана 176 раз Комментарии