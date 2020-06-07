Значение «зелёной» энергетики: BETA принимает заявки на внедрение возобновляемых источников энергии в многоквартирных домах 🔊 Воспроизвести Движимые желанием в процессе модернизации старых многоквартирных домов ещё в большей степени снизить энергетические затраты, жители всё чаще инвестируют в возобновляемые источники энергии. Для ускорения этого процесса Агентство энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra – BETA) с 28 мая 2020 г. принимает заявки на внедрение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – технологий аккумулирования солнечной энергии, тепловых насосов и хранилищ тепла – в многоквартирных домах, которые не подключены к централизованным теплосетям или получили одобрение самоуправления, подтверждающее, что внедрение использования возобновляемых источников энергии в многоквартирном доме не противоречит специальному плану теплового хозяйства самоуправления. «По данным проводимых агентством опросов общественного мнения, интерес жителей многоквартирных домов к инновационным методам экономии энергии растёт с каждым годом: по результатам последних исследований, 64 проц. жителей подлежащих реновации многоквартирных домов хотели бы внедрить в своём доме технологию такого типа. Так что это приглашение подавать заявки – ещё один важный шаг в направлении стимулирования использования возобновляемых источников энергии в многоквартирных домах страны», – говорит директор BETA Валюс Сербента.



Для частичного финансового облегчения этого процесса предусмотрена 30-процентная государственная поддержка для тех, кто в рамках этого приглашения планирует внедрить технологии возобновляемой энергии.



Согласно условиям, намеченным в рамках этого приглашения, компенсационная выплата назначается тем получателям поддержки, которые уже реализовали проект реновации многоквартирного дома и достигли сбережения не менее 40 проц. учётной энергии и класса энергоэффективности не ниже С. На получение государственной поддержки могут претендовать и реализуемые в настоящее время проекты, в результате осуществления которых запланировано достижение сбережения не менее 40 проц. учётной энергии и класса энергоэффективности не ниже С. Исключение предусмотрено только для тех зданий, для которых законом ЛР «О строительстве» не устанавливаются минимальные обязательные требования по энергоэффективности.



Внедрение ВИЭ – для устойчивого будущего



По данным Европейской комиссии, сектор зданий потребляет около 40 проц. тепловой энергии и образует примерно 36 проц. общего количества выбросов углекислого газа в Европейском союзе. Поэтому одним из самых эффективных способов уменьшения попадания этого газа в атмосферу является повышение энергоэффективности зданий и внедрение возобновляемых источников энергии.



«С каждым годом всё большее количество жителей выбирают или хотели бы выбрать природосберегающие, инновационные методы экономии энергии. Нельзя не заметить, что актуальные во всём мире проблемы изменения климата не обходят стороной и Литву, а наших жителей начинает волновать не только сегодняшний комфорт, но и жизнь будущих поколений», – замечает В.Сербента.



Широкий спектр инструментов



В рамках этого приглашения государственная поддержка на средства Программы в области изменения климата намечается при внедрении оборудования для производства тепла и горячей воды, электроэнергии на основе использования возобновляемых источников (солнца, ветра, воды, недр земли, наружного воздуха и др.) и других альтернативных инструментов производства тепловой или электрической энергии - таких, как биокотлы и т. п.



Также продолжается приём заявок на малую реновацию – модернизацию систем внутреннего отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов.



Заявки могут подавать управляющие объектами общего пользования многоквартирного дома, лица, оказывающие услуги по администрированию реализации проекта реновации многоквартирного дома, администраторы реализации муниципальной программы по повышению энергетической эффективности, а также другие лица, уполномоченные собственниками квартир и других помещений.



Заявки принимаются во всех региональных отделениях BETA до 31 декабря 2020 г. или до тех пор, пока не будет превышена сумма намеченных по этому инструменту средств, а заявки на малую реновацию можно подавать до 1 июля с. г. во всех региональных отделениях BETA. Подробнее об условиях подачи заявок – www.betalt.lt betalt.lt Категории: дом и быт Ключевые слова: реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1221 — статья прочитана 157 раз Комментарии