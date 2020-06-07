Тут пришла тётя Вера... И подняла офисную проблему 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



На днях тётя Вера снова удивила меня. Ни дня не проработав в офисе (не назовёшь же школу, где она отучительствовала всю свою жизнь, офисом), она всё же подняла именно проблему офисов. Точнее, посткарантинный период их жизни.



- Я вот думаю, а не изменится ли ситуация на рынке офисной недвижимости, который наш Вильнюс стремится заполнять, не покладая рук? А с количеством офисов в литовской столице может соперничать только количество магазинов и торговых центров, - обратила моё внимание соседка.



- Это вы, надо полагать, к тому, что во время карантина многие фирмы перешли на дистанционную работу, когда работники сидели по своим домам, общаясь друг с другом и начальством при помощи современных технологий? Как и школьники, - предположил я, понимая, что это именно так и есть. На днях тётя Вера снова удивила меня. Ни дня не проработав в офисе (не назовёшь же школу, где она отучительствовала всю свою жизнь, офисом), она всё же подняла именно проблему офисов. Точнее, посткарантинный период их жизни.- Я вот думаю, а не изменится ли ситуация на рынке офисной недвижимости, который наш Вильнюс стремится заполнять, не покладая рук? А с количеством офисов в литовской столице может соперничать только количество магазинов и торговых центров, - обратила моё внимание соседка.- Это вы, надо полагать, к тому, что во время карантина многие фирмы перешли на дистанционную работу, когда работники сидели по своим домам, общаясь друг с другом и начальством при помощи современных технологий? Как и школьники, - предположил я, понимая, что это именно так и есть. - Как по мне, так не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы задуматься, а не выгоднее ли для крупных фирм, особенно тех, что и так работают при помощи современных цифровых технологий, и дальше, уже после отмены всех коронавирусных ограничений, продолжать работать по той же удалённой системе. Аренда ведь им обходится недёшево, плюс многим приходится платить ещё и за коммунальные услуги, и за услуги связи, и т.д. Так что изменения в этой сфере очень даже могут быть, - подытожила народный политолог и, похоже, такой же экономист от народа.



- Вам что же, жалко тех, кто жил за счёт сдачи офисных площадей в аренду? – удивился я.



- Узко ты мыслишь, дорогой! Бери проблему шире! Вот ты, например, знал о том, что ещё осенью 2017 года президент Франции Эманюэль Макрон подписал указ о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые отправляют в прошлое французские «вечные контракты»? Уволить работника стало проще, а работать он станет больше: 35-часовая рабочая неделя, вызывавшая зависть всей Европы, может быть увеличена до 60 часов – заметь! - по надобности предприятия. Чтобы создать условия для многочасовой работы, закон ввёл новое понятие «дистанционная работа» – телеработа. Télétravail, - повторила тётя Вера с чисто французским произношением.



- Ах, вот оно в чём дело! Не только в аренде офисных площадей, - не смог скрыть я своего дилетантского подхода к проблеме, затронутой соседкой.



- В той же Франции, к слову, профсоюзы обратили внимание на то, что работник, находясь дома, несёт личные расходы – оплачивает электричество и коммунальные услуги, которые, когда он находился в офисе, был вынужден брать на себя работодатель. И требуют, чтобы власти заставили работодателей взять на себя какую-то часть теперь уже личных расходов своих дистанционных работников, - продолжила ликбез тётя Вера.



- И городским властям было бы выгоднее, если бы меньше народу каждый день ездило на работу, - нащупал я ещё один интересный момент.



- Вот именно! Есть над чем задуматься, - сказала тётя Вера. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1221 — статья прочитана 126 раз Комментарии