А вы ждёте отмены карантина?

За отмену карантина высказались 42% респондентов. Из них 22% указали, что скорее не одобрили бы продление карантина после 31 мая, а 20% - категорически не одобрили бы. 8% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос, сообщает ru.delfi.lt
По результатам опроса можно сделать вывод, что решение правительства о продлении карантина до 16 июня одобряет почти половина жителей. Согласно исследованию, чаще всего против продления карантина выступали люди младше 30 лет.
По данным «Baltijos tyrimаi», жители Литвы видят улучшение ситуации и считают, что угроза заражения снижается. Однако они по-прежнему волнуются за близких – 80% сказали, что их заботит состояние своих близких (в апреле таких было 92%). Между тем о своём здоровье люди думают меньше. В мае - 61%, в апреле - 77%.
В мае уже меньше людей боялись лишиться источника дохода и работы - этого опасались 49%, а в апреле - 59%. Чем старше жители, тем больше они были обеспокоены своим здоровьем. За близких чаще переживают пожилые люди и сельские жители.
В мае 72% сказали, что ухудшилось их психологическое состояние (в апреле - 69%), и 57% - физическое (в апреле - 49%).
И, наконец, в мае 59% респондентов сказали, что ситуация негативно сказалась на их материальном положении (в апреле - 63%).
В мае уже меньше людей боялись лишиться источника дохода и работы - этого опасались 49%, а в апреле - 59%. Чем старше жители, тем больше они были обеспокоены своим здоровьем. За близких чаще переживают пожилые люди и сельские жители.
В мае 72% сказали, что ухудшилось их психологическое состояние (в апреле - 69%), и 57% - физическое (в апреле - 49%).
И, наконец, в мае 59% респондентов сказали, что ситуация негативно сказалась на их материальном положении (в апреле - 63%).