А вы ждёте отмены карантина? 🔊 Воспроизвести Несмотря на то, что в Литве всё чаще говорят о том, что пришло время отменить действующий карантин, немалая часть участников опроса считает, что этот режим стоит продлить. Компания «Baltijos tyrimаi» провела опрос, который показал, что после двух месяцев карантина 30% респондентов сказали, что, скорее всего, они одобрили бы продление карантина, а 20% полностью одобрили бы это решение.



За отмену карантина высказались 42% респондентов. Из них 22% указали, что скорее не одобрили бы продление карантина после 31 мая, а 20% - категорически не одобрили бы. 8% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос, сообщает ru.delfi.lt



По результатам опроса можно сделать вывод, что решение правительства о продлении карантина до 16 июня одобряет почти половина жителей. Согласно исследованию, чаще всего против продления карантина выступали люди младше 30 лет. За отмену карантина высказались 42% респондентов. Из них 22% указали, что скорее не одобрили бы продление карантина после 31 мая, а 20% - категорически не одобрили бы. 8% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос, сообщает ru.delfi.ltПо результатам опроса можно сделать вывод, что решение правительства о продлении карантина до 16 июня одобряет почти половина жителей. Согласно исследованию, чаще всего против продления карантина выступали люди младше 30 лет. По данным «Baltijos tyrimаi», жители Литвы видят улучшение ситуации и считают, что угроза заражения снижается. Однако они по-прежнему волнуются за близких – 80% сказали, что их заботит состояние своих близких (в апреле таких было 92%). Между тем о своём здоровье люди думают меньше. В мае - 61%, в апреле - 77%.



В мае уже меньше людей боялись лишиться источника дохода и работы - этого опасались 49%, а в апреле - 59%. Чем старше жители, тем больше они были обеспокоены своим здоровьем. За близких чаще переживают пожилые люди и сельские жители.



В мае 72% сказали, что ухудшилось их психологическое состояние (в апреле - 69%), и 57% - физическое (в апреле - 49%).



И, наконец, в мае 59% респондентов сказали, что ситуация негативно сказалась на их материальном положении (в апреле - 63%). Victor , ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1221 — статья прочитана 177 раз Комментарии