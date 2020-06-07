Пострадал каждый четвёртый… 🔊 Воспроизвести



Карантин в Литве всё ещё продолжается, но уже сейчас ясно, что если придёт вторая его волна, то очень многим будет нелегко. Особенно плачевной ситуация будет для живущих на пособия или в нищете, сообщает ru.delfi.lt.



Глава Национальной сети организаций по снижению уровня нищеты Айсте Адомавичене в передаче «День на Delfi» рассказала, что новый опрос показал - для многих время карантина - очень сложный период, денег людям не хватает даже на самые необходимые нужды.



«Мы провели опрос в конце апреля вместе с Альянсом потребителей и можем отметить самый яркий акцент - каждый четвёртый из опрошенных так или иначе пострадал от пандемии: люди лишились работы, доходов, доходов лишились их близкие.



Это много. Опрос показал, что семьи с детьми жалуются на нехватку еды. Ещё один момент, подтверждённый во время опроса, - почти 20% говорят, что им сложно заплатить за жильё. Это угрожающее количество. Кроме того, долги будут накапливаться, расти, и они отрицательно скажутся в будущем, их придётся долго возвращать», – сказала Адомавичене. Глава Национальной сети организаций по снижению уровня нищеты Айсте Адомавичене в передаче «День на Delfi» рассказала, что новый опрос показал - для многих время карантина - очень сложный период, денег людям не хватает даже на самые необходимые нужды.«Мы провели опрос в конце апреля вместе с Альянсом потребителей и можем отметить самый яркий акцент - каждый четвёртый из опрошенных так или иначе пострадал от пандемии: люди лишились работы, доходов, доходов лишились их близкие.Это много. Опрос показал, что семьи с детьми жалуются на нехватку еды. Ещё один момент, подтверждённый во время опроса, - почти 20% говорят, что им сложно заплатить за жильё. Это угрожающее количество. Кроме того, долги будут накапливаться, расти, и они отрицательно скажутся в будущем, их придётся долго возвращать», – сказала Адомавичене. По её словам, однократные выплаты могут помочь на короткий срок, но возможна вторая волна пандемии, поэтому надо усвоить уроки:



«Это помощь лишь на один месяц, у людей будут деньги на еду, может, что-то и отложат, но это не решит проблему, все средства надо ориентировать на более длительный срок, а не на одноразовые выплаты. Надо смотреть, в чём проблемы. В будущем, если думать о возможной второй волне, надо инвестировать туда, где больше всего проблем.



Сейчас предлагают много средств. В будущем планируют увеличить помощь до 170 евро. Это не те деньги, на которые можно хорошо жить. Тем более, что есть механизмы проверки, закончится карантин, людям придётся отрабатывать за эти пособия. В то же время мы приветствуем выплаты безработным - полгода по 200 евро».



Адомавичене подтвердила, что есть и очень печальные истории, люди не могут выжить и даже во время карантина ищут возможность уехать из Литвы.



Она сказала, что сейчас некоторые люди получают всего по 80 евро в месяц. По её словам страшно подумать, что будет, если пандемия затянется:



«Больше всего пострадают те, кто и без того бедствует. Это в основном люди без высшего образования».



Напомним, что 27 мая правительство одобрило предложение президента Гитанаса Науседы об одноразовых выплатах на детей. Предлагается на каждого ребёнка выплатить по 120 евро, на детей-инвалидов, детей из многодетных и бедных семей - по 200 евро. Деньги должны перевести до конца июля. ru.delfi.lt Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: вирус, пандемия, карантин, коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1221 — статья прочитана 119 раз Комментарии