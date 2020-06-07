Будем весело шагать по просторам? 🔊 Воспроизвести



Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас



На прошлой неделе правительство Литвы «обрадовало» жителей известием о том, что карантин в стране продлевается до 16 июня.



Впрочем, слово «обрадовало» можно в данном случае писать и без кавычек, поскольку перед этим премьер Саулюс Сквярнялис говорил, что кабмин будет обсуждать предложение продлить карантин сразу на месяц, то есть до начала июля.



Понемногу ослабляются коронавирусные «вожжи»: с начала этой недели до 15 июня уже разрешены культурные, развлекательные и спортивные мероприятия со зрителями (на открытых пространствах – не более 300 зрителей, в закрытых пространствах – не более 100). Хотя во время мероприятий всё же придётся соблюдать дистанцию: не меньше одного метра на открытых пространствах и двух метров – в помещениях. На прошлой неделе правительство Литвы «обрадовало» жителей известием о том, что карантин в стране продлевается до 16 июня.Впрочем, слово «обрадовало» можно в данном случае писать и без кавычек, поскольку перед этим премьер Саулюс Сквярнялис говорил, что кабмин будет обсуждать предложение продлить карантин сразу на месяц, то есть до начала июля.Понемногу ослабляются коронавирусные «вожжи»: с начала этой недели до 15 июня уже разрешены культурные, развлекательные и спортивные мероприятия со зрителями (на открытых пространствах – не более 300 зрителей, в закрытых пространствах – не более 100). Хотя во время мероприятий всё же придётся соблюдать дистанцию: не меньше одного метра на открытых пространствах и двух метров – в помещениях. С 16 июня, к слову, количество зрителей, которые могут участвовать в мероприятиях на открытых пространствах, повышается до 500, в закрытых – до 150.



Как мы видим, жизнь понемногу налаживается, но сколько потребуется времени для того, чтобы вернуться к прежней, докарантинной, сегодня не скажет никто.



Нет, говорить, конечно, можно, называть можно какие угодно сроки, многие «эксперты» только этим и занимаются, но реально дату полного снятия всех коронавирусных ограничений никто не знает.



Поэтому уже сейчас стоит подумать над тем, как проводить лето, по крайней мере, ту его часть, которую прихватит более щадящий вариант карантина, позволяющий путешествовать очень небольшой компанией по Литве.



Все мы знаем, что человеку свойственно откладывать на завтра то, что он может сделать буквально в тот же день. Но проходят годы и десятилетия, а дело не сделано, интересное место, куда неплохо было бы съездить всей семьёй, так и остаётся непосещённым.



Сейчас в соцсетях и местных средствах массовой информации, в том числе и в «Обзоре», можно найти немало информации об интересных уголках нашей Литвы. На помощь интересующимся всегда готово прийти и «сарафанное радио»: спросите у друзей или соседей, где они советовали бы вам побывать, и они охотно поделятся с вами такой информацией.



В Литве – довольно много усадеб сельского туризма, небольших пансионатов и домов отдыха.



Понятное дело, что в нынешних условиях там будет не так уж и много свободных мест и вырастут цены. Ну, это же неминуемо: как утверждают многие отечественные акулы бизнеса, если есть спрос, то нужно обязательно поднимать цены на свой товар или услуги. То есть нужно за один и тот же товар или за одну услугу непременно получить больше денег. Вариант «просто» продать по той же цене больше такого товара или предоставить больше услуг, пользующихся спросом, - вроде как и не вариант вообще!



Но это – так, к слову!



А слово же это заключается в том, что стоит на семейном совете обсудить, какие варианты интересны всем, и начать поиски, не откладывая дело в долгий ящик.



Кстати, вполне возможно, что последуют неожиданные открытия не только новых мест в Литве, но и в собственной семье. Жизнь в условиях непрестанно крутящегося беличьего колеса, как многие знают по собственному опыту, оставляет мало времени на тех, кто вам должен быть по-настоящему дорог.



Может быть, поработаем попутно и над этим? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, лето, усадьба, карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1221 — статья прочитана 146 раз Комментарии