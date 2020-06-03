Загрузка... Кабмин Литвы пока не принял решение относительно соглашения по электроэнергии с БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Литовское правительство в среду не приняло решение по совместному соглашению стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, подтвердил премьер Саулюс Сквернялис. Он надеется на более активное участие Еврокомиссии (ЕК) в переговорах.



Соглашение со странами Балтии важно в плане намерений Литвы не допустить на свой рынок электричество с Белорусской АЭС (БелАЭС) сразу после ввода ее в эксплуатацию.



"Сегодня была просто дискуссия, министр (энергетики) Жигимантас Вайчюнас рассказал министрам, в какой мы находимся ситуации (...) Просто не было никаких протокольных или других решений", - сказал журналистам С. Сквернялис.



Он отметил, что отсутствие совместного соглашения с Эстонией и Латвией или двустороннее решение этих стран о методике торговли электроэнергией с третьими странами невыгодно Литве. В таком контексте очень важно, чтобы в переговорах активнее участвовала ЕК. Литовское правительство в среду не приняло решение по совместному соглашению стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, подтвердил премьер Саулюс Сквернялис. Он надеется на более активное участие Еврокомиссии (ЕК) в переговорах.Соглашение со странами Балтии важно в плане намерений Литвы не допустить на свой рынок электричество с Белорусской АЭС (БелАЭС) сразу после ввода ее в эксплуатацию."Сегодня была просто дискуссия, министр (энергетики) Жигимантас Вайчюнас рассказал министрам, в какой мы находимся ситуации (...) Просто не было никаких протокольных или других решений", - сказал журналистам С. Сквернялис.Он отметил, что отсутствие совместного соглашения с Эстонией и Латвией или двустороннее решение этих стран о методике торговли электроэнергией с третьими странами невыгодно Литве. В таком контексте очень важно, чтобы в переговорах активнее участвовала ЕК. Министр Ж. Вацчюнас в среду обещал представить и более амбициозный проект трехстороннего соглашения, в соответствии с которым все три страны солидарно обяжутся не покупать электроэнергию из Беларуси.



С. Сквернялис напомнил, что против такого варианта возражает Латвия.



Против предложенного министром Ж. Вайчюнасом более умеренного проекта соглашения выступает не только оппозиция, но и министр иностранных дел Линас Линкявичюс, который обещал призвать правительство его не утверждать. Однако Ж. Вайчюнас говорит, что нужно учитывать реальность и предусмотреть худший вариант, при котором с Латвией и Эстонией не будет достигнуто никакого соглашения. Загрузка... BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 59 раз Комментарии