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Премьер Литвы: после отмены карантина останутся ограничения по мероприятиям, въезду в страну

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис


После отмены карантина сохранятся утвержденные ранее правила для мероприятий, также будет ограничен въезд в Литву из государств, в которых ситуация с коронавирусом не взята под контроль, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.

Другие ограничения при планировании перехода с 17 июня от режима карантина к экстремальной ситуации государственного уровня будут либо отменены, либо приобретут рекомендательный характер, сообщил премьер на пресс-конференции в среду.

"Велика вероятность, что 16 июня карантин будет отменен, сохранится экстремальная ситуации, и во время экстремальной ситуации, если говорить о ликвидации последствий, будут сохраняться ограничения, по которым приняты решения - относительно массовых мероприятий и въезда в страну из тех государств, в которых ситуация с коронавирусом не взята под контроль", - сказал премьер.
"А все остальные ограничения, скорее всего, будут сняты или перейдут в статус рекомендательных, в том числе и по самой самоизоляции, и по ношению средств защиты. На следующей неделе правительство рассмотрит", - сказал С. Сквернялис.

О возможности отмены карантина с 17 июня премьер объявил после заседания Комитета по координированию ситуации с COVID–19 в среду.

По словам С. Сквернялиса, режим экстремальной ситуации позволит в случае необходимости регулировать контроль границ, а также применять ограничения в определенных сферах экономики. Премьер у себя в фейсбуке отметил, что ограничения в зависимости от ситуации будут направляться только на те сферы, где остается самая высокая вероятность распространения коронавируса.

Карантин в Литве объявлен 16 марта, пока он продлен до 16 июня.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 июня, 08:30

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