Премьер Литвы: после отмены карантина останутся ограничения по мероприятиям, въезду в страну 🔊 Воспроизвести Премьер Литвы Саулюс Сквернялис



После отмены карантина сохранятся утвержденные ранее правила для мероприятий, также будет ограничен въезд в Литву из государств, в которых ситуация с коронавирусом не взята под контроль, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.



Другие ограничения при планировании перехода с 17 июня от режима карантина к экстремальной ситуации государственного уровня будут либо отменены, либо приобретут рекомендательный характер, сообщил премьер на пресс-конференции в среду.



"Велика вероятность, что 16 июня карантин будет отменен, сохранится экстремальная ситуации, и во время экстремальной ситуации, если говорить о ликвидации последствий, будут сохраняться ограничения, по которым приняты решения - относительно массовых мероприятий и въезда в страну из тех государств, в которых ситуация с коронавирусом не взята под контроль", - сказал премьер. После отмены карантина сохранятся утвержденные ранее правила для мероприятий, также будет ограничен въезд в Литву из государств, в которых ситуация с коронавирусом не взята под контроль, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.Другие ограничения при планировании перехода с 17 июня от режима карантина к экстремальной ситуации государственного уровня будут либо отменены, либо приобретут рекомендательный характер, сообщил премьер на пресс-конференции в среду."Велика вероятность, что 16 июня карантин будет отменен, сохранится экстремальная ситуации, и во время экстремальной ситуации, если говорить о ликвидации последствий, будут сохраняться ограничения, по которым приняты решения - относительно массовых мероприятий и въезда в страну из тех государств, в которых ситуация с коронавирусом не взята под контроль", - сказал премьер. "А все остальные ограничения, скорее всего, будут сняты или перейдут в статус рекомендательных, в том числе и по самой самоизоляции, и по ношению средств защиты. На следующей неделе правительство рассмотрит", - сказал С. Сквернялис.



О возможности отмены карантина с 17 июня премьер объявил после заседания Комитета по координированию ситуации с COVID–19 в среду.



По словам С. Сквернялиса, режим экстремальной ситуации позволит в случае необходимости регулировать контроль границ, а также применять ограничения в определенных сферах экономики. Премьер у себя в фейсбуке отметил, что ограничения в зависимости от ситуации будут направляться только на те сферы, где остается самая высокая вероятность распространения коронавируса.



Карантин в Литве объявлен 16 марта, пока он продлен до 16 июня. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 99 раз Комментарии