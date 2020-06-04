Главная >> Новости >> общество, в странах Балтии >> Кабмин Литвы разрешил возобновить авиасообщение с Францией, Данией и Финляндией

Кабмин Литвы разрешил возобновить авиасообщение с Францией, Данией и Финляндией



Правительство Литвы разрешило с четверга возобновить регулярное авиасообщение с Францией, Данией и Финляндией.

По предложению министра иностранных дел Линаса Линкявичюса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) разрешено выполнять полеты из Вильнюса и Паланги в Копенгаген.

Между тем авиакомпании Wizz Air разрешено возобновить рейсы из Каунаса в Турку (Финляндия), из Вильнюса в Билунд (Дания), Париж и Ниццу (Франция).

Авиакомпании Air Baltic разрешено возобновить полеты из Вильнюса в Париж.

* * *

Правительство разрешило приехать в Литву десяти лицам из Швеции, России и Украины.

Для них сделаны исключения из действующих правил карантина.

Литовский филиал предприятия Siemens Energy OY просил разрешения приехать двум лицам из Швеции - они должны провести работы по надзору за газовой турбиной в соответствии с договором с предприятием Achema.
Один гражданин России сможет приехать по просьбе предприятия Wind Fleet, которое предоставляет услуги по надзору за чартерными и частными рейсами, чтобы произвести необходимые операции с банками.

По просьбе АО Vakaru laivu gamykla правительство разрешило приехать в Литву пяти работникам из Украины.

Представители кабмина подчеркивают, что всем эти лица должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Сейчас в Литву без ограничений могут приехать не только литовские граждане, но и другие лица с правом въезда в страну из большей части государств Европы, за исключением Швеции, Великобритании, Португалии и Бельгии.

По приезде из четырех последних стран гражданам Литвы нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию, в эти страны МИД ехать не рекомендует. Самоизоляция также обязательна для всех приезжающих с Мальты, из Ирландии, Испании.
BNS
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 146 раз
добавлена сегодня, 4 июня, 10:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка