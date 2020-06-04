Кабмин Литвы разрешил возобновить авиасообщение с Францией, Данией и Финляндией 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы разрешило с четверга возобновить регулярное авиасообщение с Францией, Данией и Финляндией.



По предложению министра иностранных дел Линаса Линкявичюса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) разрешено выполнять полеты из Вильнюса и Паланги в Копенгаген.



Между тем авиакомпании Wizz Air разрешено возобновить рейсы из Каунаса в Турку (Финляндия), из Вильнюса в Билунд (Дания), Париж и Ниццу (Франция).



Авиакомпании Air Baltic разрешено возобновить полеты из Вильнюса в Париж.



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Правительство разрешило приехать в Литву десяти лицам из Швеции, России и Украины.



Для них сделаны исключения из действующих правил карантина.



Литовский филиал предприятия Siemens Energy OY просил разрешения приехать двум лицам из Швеции - они должны провести работы по надзору за газовой турбиной в соответствии с договором с предприятием Achema. Правительство Литвы разрешило с четверга возобновить регулярное авиасообщение с Францией, Данией и Финляндией.По предложению министра иностранных дел Линаса Линкявичюса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) разрешено выполнять полеты из Вильнюса и Паланги в Копенгаген.Между тем авиакомпании Wizz Air разрешено возобновить рейсы из Каунаса в Турку (Финляндия), из Вильнюса в Билунд (Дания), Париж и Ниццу (Франция).Авиакомпании Air Baltic разрешено возобновить полеты из Вильнюса в Париж.* * *Правительство разрешило приехать в Литву десяти лицам из Швеции, России и Украины.Для них сделаны исключения из действующих правил карантина.Литовский филиал предприятия Siemens Energy OY просил разрешения приехать двум лицам из Швеции - они должны провести работы по надзору за газовой турбиной в соответствии с договором с предприятием Achema. Один гражданин России сможет приехать по просьбе предприятия Wind Fleet, которое предоставляет услуги по надзору за чартерными и частными рейсами, чтобы произвести необходимые операции с банками.



По просьбе АО Vakaru laivu gamykla правительство разрешило приехать в Литву пяти работникам из Украины.



Представители кабмина подчеркивают, что всем эти лица должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.



Сейчас в Литву без ограничений могут приехать не только литовские граждане, но и другие лица с правом въезда в страну из большей части государств Европы, за исключением Швеции, Великобритании, Португалии и Бельгии.



По приезде из четырех последних стран гражданам Литвы нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию, в эти страны МИД ехать не рекомендует. Самоизоляция также обязательна для всех приезжающих с Мальты, из Ирландии, Испании. BNS Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии