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Правительство Литвы окончательно утвердило план развития связи 5G
Литовское правительство в среду окончательно утвердило план развития мобильной связи пятого поколения 5G на период до 2025 года.
В проекте предусмотрено, что внедрение в Литве этого стандарта связи должно начаться в следующем году, а до конца нынешнего года должны быть присвоены радиочастоты и объявлен их аукцион.
Цель - чтобы связь 5G до 2022 года получила развитие хотя бы в одном из пяти крупнейших по численности населения городов Литвы - в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй или Паневежисе.
"Весь пакет исключительно важен не только в плане экономического поощрения, но и в том плане, чтобы государство могло контролировать и осуществлять надзор, чтобы технологии 5G постепенно влились в весь государственный сектор", - сказал министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.
До 2025 года этой высокоскоростной связью намечается покрыть важнейшие коридоры сухопутного транспорта и территории городов.
Категории: экономика, технологии
География: Литва
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