Правительство Литвы окончательно утвердило план развития связи 5G 🔊 Воспроизвести



Литовское правительство в среду окончательно утвердило план развития мобильной связи пятого поколения 5G на период до 2025 года.



В проекте предусмотрено, что внедрение в Литве этого стандарта связи должно начаться в следующем году, а до конца нынешнего года должны быть присвоены радиочастоты и объявлен их аукцион.



Цель - чтобы связь 5G до 2022 года получила развитие хотя бы в одном из пяти крупнейших по численности населения городов Литвы - в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй или Паневежисе.



"Весь пакет исключительно важен не только в плане экономического поощрения, но и в том плане, чтобы государство могло контролировать и осуществлять надзор, чтобы технологии 5G постепенно влились в весь государственный сектор", - сказал министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.



До 2025 года этой высокоскоростной связью намечается покрыть важнейшие коридоры сухопутного транспорта и территории городов. Литовское правительство в среду окончательно утвердило план развития мобильной связи пятого поколения 5G на период до 2025 года.В проекте предусмотрено, что внедрение в Литве этого стандарта связи должно начаться в следующем году, а до конца нынешнего года должны быть присвоены радиочастоты и объявлен их аукцион.Цель - чтобы связь 5G до 2022 года получила развитие хотя бы в одном из пяти крупнейших по численности населения городов Литвы - в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй или Паневежисе."Весь пакет исключительно важен не только в плане экономического поощрения, но и в том плане, чтобы государство могло контролировать и осуществлять надзор, чтобы технологии 5G постепенно влились в весь государственный сектор", - сказал министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.До 2025 года этой высокоскоростной связью намечается покрыть важнейшие коридоры сухопутного транспорта и территории городов. Категории: экономика, технологии Ключевые слова: правительство, ЕС, аукцион, план, частоты, 5G География: Литва — статья прочитана 107 раз Комментарии