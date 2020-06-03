ССР Литвы: В. Суткусу предъявлены подозрения в получении взяток от М. Залаторюса. Суд не дал разрешения на его арест /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Участковый суд Вильнюса в среду не разрешил арестовать президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса.



Это сообщил журналистам после заседания суда прокурор Генпрокуратуры Дарюс Станкявичюс.



"Суд рассмотрел просьбу прокурора, не удовлетворил ее и освободил подозреваемого из-под ареста", - сказал он.



Прокурор не указал точные подозрения, предъявленные В. Суткусу, но сказал, что он "подозревается в совершении трех тяжких преступных деяний и четырех менее тяжких преступных деяниях".



По словам прокурора, преступные деяния связаны со взяточничеством и и торговлей влиянием.



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Президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус, которому предъявлены подозрения в коррупции, отрицает, что брал или давал кому-либо взятки. Участковый суд Вильнюса в среду не разрешил арестовать президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса.Это сообщил журналистам после заседания суда прокурор Генпрокуратуры Дарюс Станкявичюс."Суд рассмотрел просьбу прокурора, не удовлетворил ее и освободил подозреваемого из-под ареста", - сказал он.Прокурор не указал точные подозрения, предъявленные В. Суткусу, но сказал, что он "подозревается в совершении трех тяжких преступных деяний и четырех менее тяжких преступных деяниях".По словам прокурора, преступные деяния связаны со взяточничеством и и торговлей влиянием.* * *Президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус, которому предъявлены подозрения в коррупции, отрицает, что брал или давал кому-либо взятки.



Он сказал, что подозрения связаны с его деятельностью как главы КБЛ и как консультанта.



"Нужно признать, что сегодня я чувствую себя лучше, чем вчера. Печально то, что, как выяснилось как в моем случае, так и в случае коллеги Мантаса (Залаторюса - BNS) (...) представлять бизнес и возглавлять предпринимательскую организацию сегодня в Литве становится физически опасно", - сказал В. Суткус.



"Речь идет о моей общественной деятельности. Одно из обвинений звучит так, сейчас цитирую на память: совершая преступное деяние, В. Суткус собирал негативную информацию о тогдашнем министре транспорте Рокасе Масюлисе и распространял эту информацию на пресс-конференциях и иными способами", - сказал президент КБЛ.



* * *



Задержанный в деле о вероятной коррупции президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус подозревается в получении взятки от президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и руководителей нескольких дорожно-строительных компаний.



Также предполагается, что он за незаконное вознаграждение целенаправленно предоставлял негативную информацию, чтобы умалить авторитет тогдашнего министра транспорта Рокаса Масюлиса, сообщила в среду Служба спецрасследований (ССР).



"Таким образом преследовалась цель снятия Р. Масюлиса с должности министра транспорта", - говорится в сообщении ССР.



Как отмечает служба, В. Суткус вероятно договорился и получил взятку от президента АБЛ М. Залаторюса за представительство при рассмотрении в конце 2019 года пакета законов о бюджете Литвы на 2020 год, законов о налогах на имущество и прибыль банков.



Также, согласно данным расследования, В. Суткус вероятно получил взятки от руководителей частных дорожно-строительных компаний за влияние на политические процессы.



ССР не называет эти компании, однако ранее правоохрана подтвердила BNS, что в этом деле задержаны гендиректор Siauliu plentas Юозас Алекса, гендиректор и глава правления Kauno tiltai Алдас Русявичюс.



Также есть подозрения, что при проведении в жизнь финансируемого на средства Евросоюза (ЕС) проекта КБЛ В. Суткус выбрал партнером проекта одну частную консалтинговую компанию, директор которой, действуя вместе с директором одной частной компании информационных технологий, часть полученных в ходе реализации проекта средств передал в качестве взятки лично В. Суткусу.



Вчера сотрудники ССР предъявили подозрения шести лицам: помимо В. Суткуса и М. Залаторюса, подозрения предъявлены генеральным директорам частных дорожно-строительных компаний, главе частной консалтинговой компании и главе компании информационных технологий.



ССР сообщила о десятках обысков, ее сотрудники во вторник утром посетили и главный офис компании Kauno tiltai, а также на управляющем торговой сетью Maxima предприятии.



Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы, сейчас она выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.



Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.



М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.



В среду Участковый суд Вильнюса решит, разрешить ли арест В. Суткуса.



М. Залаторюсу предъявлены подозрения в торговле влиянием, с него взята подписка о невыезде, ему также предписано не общаться с определенными лицами.



Контроль и руководство досудебным расследованием осуществляют прокуроры Департамента расследований организованной преступности и коррупции.



Рокас Масюлис



Бывший министр транспорта Литвы Рокас Масюлис говорит, что ощущал давление со стороны подозреваемого в деле о коррупции президента Конфедерации банков Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса.



"У меня теперь складывается полная картина того, что происходило. Я рад за правоохранителей, за их профессиональную работу и смелость взяться за эти дела. Я хорошо помню это давление, которое начал господин В. Суткус, когда меня приглашали в сейм", - сказал Р. Масюлис в среду BNS.



"Господин В. Суткус был первой скрипкой обвинений и потом эти обвинения переняли все остальные - и политики переняли то же, так что реально на основании слов В. Суткуса все и складывалось", - добавил он.



Правоохрана в среду сообщила, что В. Суткус мог за незаконное вознаграждение целенаправленно предоставлять негативную информацию, чтобы умалить авторитет тогдашнего министра транспорта Р. Масюлиса.



По словам экс-министра, усилия по умалению его авторитета были очевидны.



"Они были очевидны, (...) было очень много и в прессе негативных, умаляющих мой авторитет сообщений, а также его комментарии, тогда он участвовал и в заседаниях сейма, во всяком случае, в заседаниях Комитета по экономике, и не в одном заседании. Знаю, что его вызывали и партии, и он говорил то же самое - все эти обвинения, что что-то нехорошо с дорогами, начал В. Суткус", - рассказал экс-министр транспорта. "Никаких взяток я никому не давал и не брал", - сказал он в среду журналистам после заседания Участкового суда Вильнюса.Он сказал, что подозрения связаны с его деятельностью как главы КБЛ и как консультанта."Нужно признать, что сегодня я чувствую себя лучше, чем вчера. Печально то, что, как выяснилось как в моем случае, так и в случае коллеги Мантаса (Залаторюса - BNS) (...) представлять бизнес и возглавлять предпринимательскую организацию сегодня в Литве становится физически опасно", - сказал В. Суткус."Речь идет о моей общественной деятельности. Одно из обвинений звучит так, сейчас цитирую на память: совершая преступное деяние, В. Суткус собирал негативную информацию о тогдашнем министре транспорте Рокасе Масюлисе и распространял эту информацию на пресс-конференциях и иными способами", - сказал президент КБЛ.* * *Задержанный в деле о вероятной коррупции президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус подозревается в получении взятки от президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и руководителей нескольких дорожно-строительных компаний.Также предполагается, что он за незаконное вознаграждение целенаправленно предоставлял негативную информацию, чтобы умалить авторитет тогдашнего министра транспорта Рокаса Масюлиса, сообщила в среду Служба спецрасследований (ССР)."Таким образом преследовалась цель снятия Р. Масюлиса с должности министра транспорта", - говорится в сообщении ССР.Как отмечает служба, В. Суткус вероятно договорился и получил взятку от президента АБЛ М. Залаторюса за представительство при рассмотрении в конце 2019 года пакета законов о бюджете Литвы на 2020 год, законов о налогах на имущество и прибыль банков.Также, согласно данным расследования, В. Суткус вероятно получил взятки от руководителей частных дорожно-строительных компаний за влияние на политические процессы.ССР не называет эти компании, однако ранее правоохрана подтвердила BNS, что в этом деле задержаны гендиректор Siauliu plentas Юозас Алекса, гендиректор и глава правления Kauno tiltai Алдас Русявичюс.Также есть подозрения, что при проведении в жизнь финансируемого на средства Евросоюза (ЕС) проекта КБЛ В. Суткус выбрал партнером проекта одну частную консалтинговую компанию, директор которой, действуя вместе с директором одной частной компании информационных технологий, часть полученных в ходе реализации проекта средств передал в качестве взятки лично В. Суткусу.Вчера сотрудники ССР предъявили подозрения шести лицам: помимо В. Суткуса и М. Залаторюса, подозрения предъявлены генеральным директорам частных дорожно-строительных компаний, главе частной консалтинговой компании и главе компании информационных технологий.ССР сообщила о десятках обысков, ее сотрудники во вторник утром посетили и главный офис компании Kauno tiltai, а также на управляющем торговой сетью Maxima предприятии.Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы, сейчас она выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.В среду Участковый суд Вильнюса решит, разрешить ли арест В. Суткуса.М. Залаторюсу предъявлены подозрения в торговле влиянием, с него взята подписка о невыезде, ему также предписано не общаться с определенными лицами.Контроль и руководство досудебным расследованием осуществляют прокуроры Департамента расследований организованной преступности и коррупции.Бывший министр транспорта Литвы Рокас Масюлис говорит, что ощущал давление со стороны подозреваемого в деле о коррупции президента Конфедерации банков Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса."У меня теперь складывается полная картина того, что происходило. Я рад за правоохранителей, за их профессиональную работу и смелость взяться за эти дела. Я хорошо помню это давление, которое начал господин В. Суткус, когда меня приглашали в сейм", - сказал Р. Масюлис в среду BNS."Господин В. Суткус был первой скрипкой обвинений и потом эти обвинения переняли все остальные - и политики переняли то же, так что реально на основании слов В. Суткуса все и складывалось", - добавил он.Правоохрана в среду сообщила, что В. Суткус мог за незаконное вознаграждение целенаправленно предоставлять негативную информацию, чтобы умалить авторитет тогдашнего министра транспорта Р. Масюлиса.По словам экс-министра, усилия по умалению его авторитета были очевидны."Они были очевидны, (...) было очень много и в прессе негативных, умаляющих мой авторитет сообщений, а также его комментарии, тогда он участвовал и в заседаниях сейма, во всяком случае, в заседаниях Комитета по экономике, и не в одном заседании. Знаю, что его вызывали и партии, и он говорил то же самое - все эти обвинения, что что-то нехорошо с дорогами, начал В. Суткус", - рассказал экс-министр транспорта. Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, обыски, подозреваемые География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии