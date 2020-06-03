Politico США : члены G7 отвергают предложение Трампа вернуть Россию в состав клуба 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Стрингер



Третья попытка Дональда Трампа вернуть Россию в состав Большой семерки не удалась, сообщает издание Politico. Резко против высказались премьер-министры Канады и Соединенного Королевства. Против кандидатур Австралии, Индии и Южной Кореи никто не возражал. Подробнее — читайте в статье.



Против предложения президента пригласить Индию, Южную Корею и Австралию никто возражать не стал.



Попытка американского президента Дональда Трампа вновь пригласить Россию в состав Группы семи не удалась, так как его коллеги по клубу в понедельник отвергли это предложение.



Американский президент, который организует очередной саммит лидеров крупных промышленных стран, заявил в субботу, что состав G7 надо расширить, включив Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Сегодня членами этого объединения являются Япония, Германия, Соединенное Королевство, США, Франция, Италия и Канада. «У меня такое ощущение, что G7 не представляет должным образом то, что происходит в мире», — сказал Трамп. Попытка американского президента Дональда Трампа вновь пригласить Россию в состав Группы семи не удалась, так как его коллеги по клубу в понедельник отвергли это предложение.Американский президент, который организует очередной саммит лидеров крупных промышленных стран, заявил в субботу, что состав G7 надо расширить, включив Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Сегодня членами этого объединения являются Япония, Германия, Соединенное Королевство, США, Франция, Италия и Канада. «У меня такое ощущение, что G7 не представляет должным образом то, что происходит в мире», — сказал Трамп.



В понедельник Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Согласно информации из Белого дома, «два руководителя обсудили вопрос о созыве G7» и другие темы.



Премьер-министр Британии Борис Джонсон периодически становится союзником Трампа, однако в понедельник его пресс-секретарь сообщил журналистам, что он наложит вето на решение о возвращении России.



Британия изменит свою точку зрения лишь в том случае, если Россия «прекратит агрессивные и дестабилизирующие действия, создающие угрозу безопасности британских граждан и коллективной безопасности наших союзников», — заявил пресс-секретарь.



Джонсон «вряд ли позволит кому-то помыкать собой в этом вопросе», заявил изданию «Политико» один высокопоставленный британский дипломат. Британия ужесточила свое отношение к Москве, обвинив ее в 2018 году в отравлении бывшего российского двойного агента, который получил в городе Солсбери дозу нервно-паралитического отравляющего вещества.



Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также заявил в понедельник репортерам, что Россию не следует возвращать в состав клуба. «Она остается за пределами G7 и будет там оставаться, потому что не соблюдает и демонстративно попирает международные правила и нормы», — сказал Трюдо.



Трамп уже третий раз призывает вернуть Путина в состав этого форума. Перед саммитом G7 в 2018 году, который проводил Трюдо в Канаде, Трамп предложил восстановить членство России в этой группе. В 2019 году он повторил свой призыв, и тогда только Италия поддержала идею направить приглашение Путину.



Призыв Трампа расширить состав G7 последовал за британским предложением сформировать альянс демократий D10, чтобы координировать политику в условиях озабоченностей в отношении Китая. Прежде всего, беспокойство у Запада вызывает роль компании «Хуавэй» в создании сетей 5G, а также действия Пекина во время эпидемии коронавируса.



В воскресенье представитель австралийского правительства заявил, что «Австралия будет рада получить официальное приглашение» от G7. «Укрепление международного сотрудничества среди стран-единомышленниц особенно ценно в период беспрецедентных глобальных вызовов», — сказал этот представитель.



Индия не отреагировала на предложение включить ее в состав G7, однако руководитель этой страны присутствовал на саммите G8 в 2005 году по просьбе британского премьера Тони Блэра.



Европейские официальные лица в беседе с репортерами «Политико» выразили обеспокоенность в связи с тем, что при Трампе практически не проводится традиционная предварительная подготовка к ежегодным саммитам G7. Нет подробного обсуждения повестки и интенсивных переговоров о составлении официального коммюнике. Такие переговоры могут оказаться очень трудными, поскольку точка зрения Трампа на многие вопросы отличается от мнения остальных, особенно что касается торговли и климатических изменений.



Автор: Райан Хит (RYAN HEATH) для Politico, США, перевод



Свой материал для статьи предоставили Чарли Купер (Charlie Cooper) и Энди Блэтчфорд (Andy Blatchford). Страны G7 договорились приостановить членство России в этой группе, которая включала в свой состав восемь стран, в 2014 году, когда Москва аннексировала Крымский полуостров, отняв его у Украины. Чтобы вновь вступить в G7, нужна единогласная поддержка всех членов этого объединения.В понедельник Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Согласно информации из Белого дома, «два руководителя обсудили вопрос о созыве G7» и другие темы.Премьер-министр Британии Борис Джонсон периодически становится союзником Трампа, однако в понедельник его пресс-секретарь сообщил журналистам, что он наложит вето на решение о возвращении России.Британия изменит свою точку зрения лишь в том случае, если Россия «прекратит агрессивные и дестабилизирующие действия, создающие угрозу безопасности британских граждан и коллективной безопасности наших союзников», — заявил пресс-секретарь.Джонсон «вряд ли позволит кому-то помыкать собой в этом вопросе», заявил изданию «Политико» один высокопоставленный британский дипломат. Британия ужесточила свое отношение к Москве, обвинив ее в 2018 году в отравлении бывшего российского двойного агента, который получил в городе Солсбери дозу нервно-паралитического отравляющего вещества.Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также заявил в понедельник репортерам, что Россию не следует возвращать в состав клуба. «Она остается за пределами G7 и будет там оставаться, потому что не соблюдает и демонстративно попирает международные правила и нормы», — сказал Трюдо.Трамп уже третий раз призывает вернуть Путина в состав этого форума. Перед саммитом G7 в 2018 году, который проводил Трюдо в Канаде, Трамп предложил восстановить членство России в этой группе. В 2019 году он повторил свой призыв, и тогда только Италия поддержала идею направить приглашение Путину.Призыв Трампа расширить состав G7 последовал за британским предложением сформировать альянс демократий D10, чтобы координировать политику в условиях озабоченностей в отношении Китая. Прежде всего, беспокойство у Запада вызывает роль компании «Хуавэй» в создании сетей 5G, а также действия Пекина во время эпидемии коронавируса.В воскресенье представитель австралийского правительства заявил, что «Австралия будет рада получить официальное приглашение» от G7. «Укрепление международного сотрудничества среди стран-единомышленниц особенно ценно в период беспрецедентных глобальных вызовов», — сказал этот представитель.Индия не отреагировала на предложение включить ее в состав G7, однако руководитель этой страны присутствовал на саммите G8 в 2005 году по просьбе британского премьера Тони Блэра.Европейские официальные лица в беседе с репортерами «Политико» выразили обеспокоенность в связи с тем, что при Трампе практически не проводится традиционная предварительная подготовка к ежегодным саммитам G7. Нет подробного обсуждения повестки и интенсивных переговоров о составлении официального коммюнике. Такие переговоры могут оказаться очень трудными, поскольку точка зрения Трампа на многие вопросы отличается от мнения остальных, особенно что касается торговли и климатических изменений.Автор: Райан Хит (RYAN HEATH) для Politico, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, Путин, саммит, ЕС, Трамп, G7, пошлины — статья прочитана 147 раз Комментарии