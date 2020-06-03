О коронавирусе в Литве сегодня /дополнено/

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За сутки в Литве подтверждены два новых случая коронавируса, общее число – 1684



На минувшей неделе за сутки в Литве были подтверждены два новых случая коронавируса, общее их количество составляет 1684, сообщило в среду Министерство здравоохранения.



Все еще больны 344 заразившихся, выздоровели 1260. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.



За сутки в Литве проведено 5387 анализов на коронавирус, общее число тестов составляет 315 112.







В литовских больницах находится 58 пациентов с коронавирусом, из них в реанимации - два, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"Со вчерашнего дня ситуация не изменилась. В больницах сейчас находится 58 пациентов, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии - два. На искусственной вентиляции легких находится один человек, с кислородными масками - 14", - сказала директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.



В Литве, по данным среды, подтверждено 1684 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 344 человека, выздоровело 1260.



От COVID-19 умер 71 человек, еще девять заразившихся умерли из-за других причин. На минувшей неделе за сутки в Литве были подтверждены два новых случая коронавируса, общее их количество составляет 1684, сообщило в среду Министерство здравоохранения.Все еще больны 344 заразившихся, выздоровели 1260. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.За сутки в Литве проведено 5387 анализов на коронавирус, общее число тестов составляет 315 112.В литовских больницах находится 58 пациентов с коронавирусом, из них в реанимации - два, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ)."Со вчерашнего дня ситуация не изменилась. В больницах сейчас находится 58 пациентов, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии - два. На искусственной вентиляции легких находится один человек, с кислородными масками - 14", - сказала директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.В Литве, по данным среды, подтверждено 1684 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 344 человека, выздоровело 1260.От COVID-19 умер 71 человек, еще девять заразившихся умерли из-за других причин. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии