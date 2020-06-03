Глава ВОЗ заявил о новой вспышке Эболы в Африке 🔊 Воспроизвести Фото © Flickr / USAID



Новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола выявлена в Центральной Африке. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил о случаях заражения в районе города Мбандака на западе Демократической Республики Конго, сообщает



— Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода, — написал гендиректор организации в "Твиттере".



Представители ВОЗ уже прибыли в Мбандаку для оказания помощи в борьбе с новой вспышкой Эболы. По мнению Гебреисуса, эпидемия является доказательством того, что коронавирус — не единственная угроза в настоящее время.



Ранее стало известно, что в Демократической Республике Конго из больницы сбежал пациент, заражённый вирусом Эбола. Новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола выявлена в Центральной Африке. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил о случаях заражения в районе города Мбандака на западе Демократической Республики Конго, сообщает ЛАЙФ — Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода, — написал гендиректор организации в "Твиттере".Представители ВОЗ уже прибыли в Мбандаку для оказания помощи в борьбе с новой вспышкой Эболы. По мнению Гебреисуса, эпидемия является доказательством того, что коронавирус — не единственная угроза в настоящее время.Ранее стало известно, что в Демократической Республике Конго из больницы сбежал пациент, заражённый вирусом Эбола. life.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Африка, вирус, вспышка, Эбола — статья прочитана 155 раз Комментарии