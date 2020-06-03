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Глава ВОЗ заявил о новой вспышке Эболы в Африке
Новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола выявлена в Центральной Африке. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил о случаях заражения в районе города Мбандака на западе Демократической Республики Конго, сообщает ЛАЙФ.
— Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода, — написал гендиректор организации в "Твиттере".
Представители ВОЗ уже прибыли в Мбандаку для оказания помощи в борьбе с новой вспышкой Эболы. По мнению Гебреисуса, эпидемия является доказательством того, что коронавирус — не единственная угроза в настоящее время.
Ранее стало известно, что в Демократической Республике Конго из больницы сбежал пациент, заражённый вирусом Эбола.
life.ru
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
Комментарии
инсайдер
3 июня, 13:21
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Сейчас в вирусы международная мафия будет играть часто. Это решает многие задачи от стресса умирает больше людей ,ну и бизнес на этом ни кто не отменял. Дальше стоят задачи по полному контролю над людьми над их количеством.
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