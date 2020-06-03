Премьер Литвы: карантин планируется отменить 17 июня 🔊 Воспроизвести Премьер Литвы Саулюс Сквернялис



Карантин в Литве планируется отменить с 17 июня, однако на смену ему придет экстремальная ситуация государственного уровня, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Сегодня в Комитете по COVID–19 мы обсуждали план выхода из карантинного режима. Если эпидемиологическая ситуация в Литве не будет меняться в худшую сторону, после реализации этого плана будет применяться уже иной правовой режим, конкретно – экстремальная ситуация государственного уровня", – написал премьер в среду на своей странице в социальной сети "Фейсбук".



"Предварительно планируется, что новый правовой режим мог бы вступить в силу с 17 июня. Окончательные решение должны быть приняты на заседании правительства на следующей неделе", – добавил он. Карантин в Литве планируется отменить с 17 июня, однако на смену ему придет экстремальная ситуация государственного уровня, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис."Сегодня в Комитете по COVID–19 мы обсуждали план выхода из карантинного режима. Если эпидемиологическая ситуация в Литве не будет меняться в худшую сторону, после реализации этого плана будет применяться уже иной правовой режим, конкретно – экстремальная ситуация государственного уровня", – написал премьер в среду на своей странице в социальной сети "Фейсбук"."Предварительно планируется, что новый правовой режим мог бы вступить в силу с 17 июня. Окончательные решение должны быть приняты на заседании правительства на следующей неделе", – добавил он. По словам С. Сквернялиса, это позволит при необходимости регулировать контроль на границах, а также применять определенные ограничения на некоторые хозяйственные сферы – эти ограничения по потребности и ситуации будут касаться тех сфер, в которых есть наибольшая вероятность распространения коронавируса.



С целью контроля над распространением коронавируса в Литве был объявлен карантин с 16 марта, пока он продлен до 16 июня.



Правительство утвердило критерии отзыва эпидемиологического карантина. По ним суммарный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей не должен расти в течение 14 дней со дня утверждения критериев, а не менее, чем 90% выявленных за неделю случаев должны быть связаны с локализованными или контролируемыми очагами болезни. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 495 раз Комментарии