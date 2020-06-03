Главная >> Новости >> экономика, политика, общество, в мире >> Двоюродные апельсины. Новости от FITZROY на 3 июня
Загрузка...

Двоюродные апельсины. Новости от FITZROY на 3 июня

Remo Casilli | Reuters


Италия надела оранжевые жилеты

Оборонка Франции сместила акценты

Йеллоустонский супервулкан опять напомнил о себе

Афины считают планы нефтедобычи Турции угрозой суверенитету Греции

Главный дипломат ЕС заявил о готовности бороться с расизмом в США

Конго: одиннадцатая вспышка лихорадки Эбола

Подробнее на FITZROY
Загрузка...
fitzroymag.com
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 160 раз
добавлена сегодня, 3 июня, 12:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка