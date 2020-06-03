Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Уровень безработицы в Литве в апреле был выше среднего показателя в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.



За год уровень безработицы в Литве повысился на 2,6 пункта, а за месяц - на два пункта и в апреле был 8,6%. Во всем ЕС за год он снизился на 0,2 пункта до 6,6%, а за месяц повысился на 0,2%, показывают данные Евростата.



Среди молодежи до 25 лет уровень безработицы в Литве за год повысился на 7,2 пункта до 17%, во всем ЕС этот показатель составил 15,4% или на 0,2 пункта выше, чем год назад.



В апреле в Литве работы не было у 128 тыс. человек, из низ 18 тыс. человек были молодые люди моложе 25 лет.



В Латвии уровень безработицы за год вырос на 2,7 пункта, за месяц - на 1,6 пункта и составлял 9%. Эстония не привела Евростату новые данные (в марте уровень безработицы был 4,8%). Уровень безработицы в Литве в апреле был выше среднего показателя в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.За год уровень безработицы в Литве повысился на 2,6 пункта, а за месяц - на два пункта и в апреле был 8,6%. Во всем ЕС за год он снизился на 0,2 пункта до 6,6%, а за месяц повысился на 0,2%, показывают данные Евростата.Среди молодежи до 25 лет уровень безработицы в Литве за год повысился на 7,2 пункта до 17%, во всем ЕС этот показатель составил 15,4% или на 0,2 пункта выше, чем год назад.В апреле в Литве работы не было у 128 тыс. человек, из низ 18 тыс. человек были молодые люди моложе 25 лет.В Латвии уровень безработицы за год вырос на 2,7 пункта, за месяц - на 1,6 пункта и составлял 9%. Эстония не привела Евростату новые данные (в марте уровень безработицы был 4,8%). Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всем ЕС работы не было у 14,1 млн человек.



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Зарегистрированная в Люксембурге компания Central European Tour Operator покинула ряды акционеров одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas.



Пока не известно, кто приобрел акции, эта информация будет раскрыта в ближайшее время, сообщил Novaturas через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



Central European Tour Operator принадлежит фонду Polish Enterprise Fund VI, находящемуся в управлении Enterprise Investors. В группу Novaturas фонд инвестировал еще в 2007 году, когда приобрел пакет акций в размере 70,72%, а в последнее время ему принадлежало 34,42% акций Novaturas.



На данный момент 9,99% акций группы Novaturas принадлежат контролирующей Girteka Logistics компании ME Investicija, 9,49% – Угнюсу Радвиле, по 6,86% – Видасу Палюнасу и Ритису Шумакарису.



Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.



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Швейцарский производитель лекарств Alpen Pharma учредил компанию в Литве.



По данным Реестрового центра, компания зарегистрирована на минувшей неделе, ее возглавляет Гедер Люткявичене.



"Это третья швейцарская дочерняя компания, мы приступаем к деятельности, это сфера фармацевтики, консультаций, презентация фармпродуктов", – сказала BNS Г. Люткявичене.



Она отметила, что сначала в компании будут работать около пяти сотрудников, позднее их количество будет расти.



Группа Alpen Pharma была основана в 1997 году, ее компании действуют в Азии и Европе. Штаб-квартира находится в швейцарском Берне. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии