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Литва выделит на гуманитарную помощь Йемену 100 тыс. евро



Литва выделит на гуманитарную помощь Йемену 100 тыс. евро, сообщило министерство иностранных дел Литвы.

О решении Литвы сообщил вице-министр иностранных дел Нерис Германас на международной видео-конференции доноров помощи Йемему, организованной Саудовской Аравией и ООН.

"Литва с беспокойством следит за гуманитарной ситуацией в Йемене, которая осложняется COVID-19. В это сложное время особенно важно обеспечить доступность гуманитарной помощи жителям Йемена", – сказал вице-министр.

Помощь будет переведена в Фонд гуманитарной помощи Йемену ООН.

По данным Бюро координации гуманитарных дел ООН, сейчас выживание 24 млн (более 80%) жителей этого государства Аравийского полуострова зависит от международной гуманитарной помощи: более 20 млн страдают от недостаточного питания, у 19,7 млн нет доступа к услугам здравоохранения, у 18 млн нет доступа к воде. В Йемене более 4 млн лиц, переселенных внутри страны.

Гражданская война, продолжающаяся в Йемене шесть лет, уже унесла жизни более 100 тыс. людей и вызвала крупнейший в мире гуманитарный кризис.

С 2014 года Литва в целом выделила Йемену 185 тыс. евро помощи.
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BNS
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: Йемен, ООН, гумпомощь
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 июня, 14:30

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