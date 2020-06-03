Загрузка... Литва выделит на гуманитарную помощь Йемену 100 тыс. евро 🔊 Воспроизвести



Литва выделит на гуманитарную помощь Йемену 100 тыс. евро, сообщило министерство иностранных дел Литвы.



О решении Литвы сообщил вице-министр иностранных дел Нерис Германас на международной видео-конференции доноров помощи Йемему, организованной Саудовской Аравией и ООН.



"Литва с беспокойством следит за гуманитарной ситуацией в Йемене, которая осложняется COVID-19. В это сложное время особенно важно обеспечить доступность гуманитарной помощи жителям Йемена", – сказал вице-министр.



Помощь будет переведена в Фонд гуманитарной помощи Йемену ООН.



По данным Бюро координации гуманитарных дел ООН, сейчас выживание 24 млн (более 80%) жителей этого государства Аравийского полуострова зависит от международной гуманитарной помощи: более 20 млн страдают от недостаточного питания, у 19,7 млн нет доступа к услугам здравоохранения, у 18 млн нет доступа к воде. В Йемене более 4 млн лиц, переселенных внутри страны.



Гражданская война, продолжающаяся в Йемене шесть лет, уже унесла жизни более 100 тыс. людей и вызвала крупнейший в мире гуманитарный кризис.



С 2014 года Литва в целом выделила Йемену 185 тыс. евро помощи. Литва выделит на гуманитарную помощь Йемену 100 тыс. евро, сообщило министерство иностранных дел Литвы.О решении Литвы сообщил вице-министр иностранных дел Нерис Германас на международной видео-конференции доноров помощи Йемему, организованной Саудовской Аравией и ООН."Литва с беспокойством следит за гуманитарной ситуацией в Йемене, которая осложняется COVID-19. В это сложное время особенно важно обеспечить доступность гуманитарной помощи жителям Йемена", – сказал вице-министр.Помощь будет переведена в Фонд гуманитарной помощи Йемену ООН.По данным Бюро координации гуманитарных дел ООН, сейчас выживание 24 млн (более 80%) жителей этого государства Аравийского полуострова зависит от международной гуманитарной помощи: более 20 млн страдают от недостаточного питания, у 19,7 млн нет доступа к услугам здравоохранения, у 18 млн нет доступа к воде. В Йемене более 4 млн лиц, переселенных внутри страны.Гражданская война, продолжающаяся в Йемене шесть лет, уже унесла жизни более 100 тыс. людей и вызвала крупнейший в мире гуманитарный кризис.С 2014 года Литва в целом выделила Йемену 185 тыс. евро помощи. Загрузка... BNS Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Йемен, ООН, гумпомощь География: Литва — статья прочитана 58 раз Комментарии