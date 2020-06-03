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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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СМИ: Более 9 тысяч человек задержаны в США с начала протестов
Не менее 9,3 тыс. человек были задержаны в США с начала протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после действий полицейских.
Об этом пишет RT со ссылкой на собственные подсчёты Associated Press.
Больше всего людей задержаны в Лос-Анджелесе — 2,7 тыс. человек, в Нью-Йорке — около 1,5 тыс. Полиция в Далласе, Хьюстоне и Филадельфии задержала несколько сотен человек.
Ранее агентство сообщило, что по меньшей мере 11 человек стали жертвами беспорядков в американских городах, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннесоте.
russian.rt.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал
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