СМИ: Более 9 тысяч человек задержаны в США с начала протестов 🔊 Воспроизвести Reuters



Не менее 9,3 тыс. человек были задержаны в США с начала протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после действий полицейских.



Об этом пишет



Больше всего людей задержаны в Лос-Анджелесе — 2,7 тыс. человек, в Нью-Йорке — около 1,5 тыс. Полиция в Далласе, Хьюстоне и Филадельфии задержала несколько сотен человек.



Ранее агентство сообщило, что по меньшей мере 11 человек стали жертвами беспорядков в американских городах, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннесоте. Не менее 9,3 тыс. человек были задержаны в США с начала протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после действий полицейских.Об этом пишет RT со ссылкой на собственные подсчёты Associated Press.Больше всего людей задержаны в Лос-Анджелесе — 2,7 тыс. человек, в Нью-Йорке — около 1,5 тыс. Полиция в Далласе, Хьюстоне и Филадельфии задержала несколько сотен человек.Ранее агентство сообщило, что по меньшей мере 11 человек стали жертвами беспорядков в американских городах, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннесоте. russian.rt.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, протесты, войска — статья прочитана 151 раз Комментарии