Сотрудники ССР побывали в Cейме Литвы, произвели выемку документов /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Во вторник в канцелярии Cейма Литвы побывали сотрудники Службы спецрасследовний (ССР), они произвели выемку документов.



Эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности канцлера парламента заведующий Финансовым отделом Марюс Жукас.



"Ничего не прокомментирую, могу лишь подтвердить, что были", – сказал он BNS.



По словам М. Жукаса, он сам общался с должностными лицами "настолько, насколько это требует выполнение его обязанностей", он не мог сказать, опрашивали ли кого-то из канцелярии.



Временный канцлер также подтвердил, что должностные лица изъяли некоторые документы, однако не мог раскрыть, какие.



Первым о визите ССР в Cейм сообщил портал новостей delfi.lt.



Во вторник Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов. Во вторник в канцелярии Cейма Литвы побывали сотрудники Службы спецрасследовний (ССР), они произвели выемку документов.Эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности канцлера парламента заведующий Финансовым отделом Марюс Жукас."Ничего не прокомментирую, могу лишь подтвердить, что были", – сказал он BNS.По словам М. Жукаса, он сам общался с должностными лицами "настолько, насколько это требует выполнение его обязанностей", он не мог сказать, опрашивали ли кого-то из канцелярии.Временный канцлер также подтвердил, что должностные лица изъяли некоторые документы, однако не мог раскрыть, какие.Первым о визите ССР в Cейм сообщил портал новостей delfi.lt.Во вторник Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов. Также сообщалось о задержании президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса, президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и еще четырех представителей бизнеса, однако правоохрана конкретно не называла подозрения, предъявленные задержанным.



Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.



Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.



М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.



По словам адвоката М. Залаторюса, Айдаса Мажейки, его подопечный был освобожден во вторник вечером. Ему предъявлены подозрения в торговле влиянием.



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Во вторник председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам, "аграрий" Валюс Ажуолас был опрошен в качестве свидетеля в деле о возможно незаконном воздействии на законодательный процесс.



"Они (должностные лица) спрашивали у меня информацию, я всю информацию предоставил. Поскольку эти вопросы рассматривались в Комитете по бюджету и финансам, меня как председателя опросили, я предоставил информацию", – сказал BNS В. Ажуолас.



Он подтвердил, что был опрошен в качестве свидетеля. "(Опрошен) со статусом обычного свидетеля, я предоставил информацию в качестве обычного свидетеля", – сказал глава комитета.



Он сказал, что не может предавать гласности то, по поводу чего его опрашивали, лишь подтвердил, что "основные вещи касаются публичной информации".



"Самого содержания того, какую информацию я предоставил, я не могу раскрыть, поскольку это запрещают законы. Но основные вещи касаются публичной информации. Заседания комитета записываются, они являются открытыми, и высказывания как одних, так и других, будь это В. Суткус или М. Залаторюс, являются публичными", – сказал "аграрий".



Во вторник в канцелярии сейма Литвы побывали сотрудники Службы спецрасследовний (ССР), они произвели выемку документов.



Во вторник же Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов.



Также сообщалось о задержании президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса, президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и еще четырех представителей бизнеса, однако правоохрана конкретно не называла подозрения, предъявленные задержанным.



Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.



По данным правоохраны, среди законопроектов, из-за которых могло оказываться незаконное давление - рассматривавшийся в конце 2019 года пакет законов о бюджете Литвы на 2020 год, законы о налогах на имущество и прибыль банков и др.



В конце прошлого года, вместе с бюджетом, парламент с начала этого года на пять процентных пунктов до 20% повысил налогообложение прибыли банков и кредитных уний. Тариф налога 20% применяется только к прибыли более 2 млн евро и действует всего три года - при расчета налога на прибыль 2020-2022 годов.



Во время слушаний законопроекта, дискуссий о том, что повышенный налог будет применяться всего три года, не было. Почему применяется именно трехгодичный период, не было раскрыто и в сопроводительном документе. Один из инициаторов закона, председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам, "аграрий" Валюс Ажуолас впоследствии объяснил, что трехгодичный срок рекомендовало Министерство финансов.



М. Залаторюс тогда говорил, что АБЛ не договаривалась с членами сейма о повышении тарифа налога всего на три года.



В сейм также было внесено предложение обложить налогом имущество банков на сумму более 300 млн евро, однако нанятые парламентом эксперты раскритиковали предложение, и его слушание было отложено. Критически отнеслись к предложению и Европейский Центробанк, и Банк Литвы. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: коррупция, обыски, подозреваемые География: Литва — статья прочитана 207 раз Комментарии