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Задержанный по делу о коррупции М. Залаторюс отпущен на свободу



Президенту Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантасу Залаторюсу предъявлены подозрения в торговле влиянием, после опроса во вторник он был освобожден, информировал его адвокат.

"Он находится дома. Вчера отпущен после допроса", – сказал в среду BNS его адвокат Айдас Мажейка.

Он утверждает, что М. Залаторюсу предъявлены подозрения в торговле влиянием, в доме у подозреваемого проведен обыск.

"С утра у него был проведен обыск (...) Дома, на рабочем месте, в автомобиле – традиционно", – сказал адвокат.

А. Мажейка также добавил, что пока как он, так и его подзащитный воздерживаются от комментариев расследования, проводимого правоохранительными органами.

Во вторник Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов.
Также сообщалось о задержании президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса, М. Залаторюса и еще четырех представителей бизнеса, однако правоохрана конкретно не называла подозрения, предъявленные задержанным.

"Лицо считается подозреваемым с момента задержания. В данный момент мы не детализируем, какие подозрения, кому предъявлены", – уточнила BNS представитель ССР Рената Кеблене.

Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.

Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.

М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.

* * *

В среду Генпрокуратура Литвы обратилась в Вильнюсский окружной суд по вопросу ареста задержанного в понедельник президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса.

Как сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Риманте Краулише, суд получил прошение прокуратуры назначить арест В. Суткусу, однако время заседания еще не назначено.

В. Суткус был задержан в рамках досудебного расследования о крупномасштабном взяточничестве, подкупе, торговле влиянием, растрате имущества и фальсификации документов.

Об этом расследовании во вторник сообщили Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура. Также сообщалось о задержании В. Суткуса, президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и еще четырех представителей бизнеса, однако правоохрана конкретно не называла подозрения, предъявленные задержанным.

"Лицо считается подозреваемым с момента задержания. В данный момент мы не детализируем, какие подозрения, кому предъявлены", – уточнила BNS представитель ССР Рената Кеблене.

Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.

Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: коррупция, обыски, подозреваемые
География: Литва
статья прочитана 285 раз
добавлена сегодня, 3 июня, 10:50

Комментарии

прохожий
3 июня, 11:13
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Задержанный по делу о коррупции М. Залаторюс отпущен на свободу

А что GALIMAI я говорил сразу по задержании?
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Andrius
3 июня, 11:21
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Это межклановая война. Как всегда попугают друг друга на этом всё закончится.
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