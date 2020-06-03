Задержанный по делу о коррупции М. Залаторюс отпущен на свободу 🔊 Воспроизвести



Президенту Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантасу Залаторюсу предъявлены подозрения в торговле влиянием, после опроса во вторник он был освобожден, информировал его адвокат.



"Он находится дома. Вчера отпущен после допроса", – сказал в среду BNS его адвокат Айдас Мажейка.



Он утверждает, что М. Залаторюсу предъявлены подозрения в торговле влиянием, в доме у подозреваемого проведен обыск.



"С утра у него был проведен обыск (...) Дома, на рабочем месте, в автомобиле – традиционно", – сказал адвокат.



А. Мажейка также добавил, что пока как он, так и его подзащитный воздерживаются от комментариев расследования, проводимого правоохранительными органами.



Во вторник Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов. Президенту Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантасу Залаторюсу предъявлены подозрения в торговле влиянием, после опроса во вторник он был освобожден, информировал его адвокат."Он находится дома. Вчера отпущен после допроса", – сказал в среду BNS его адвокат Айдас Мажейка.Он утверждает, что М. Залаторюсу предъявлены подозрения в торговле влиянием, в доме у подозреваемого проведен обыск."С утра у него был проведен обыск (...) Дома, на рабочем месте, в автомобиле – традиционно", – сказал адвокат.А. Мажейка также добавил, что пока как он, так и его подзащитный воздерживаются от комментариев расследования, проводимого правоохранительными органами.Во вторник Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов. Также сообщалось о задержании президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса, М. Залаторюса и еще четырех представителей бизнеса, однако правоохрана конкретно не называла подозрения, предъявленные задержанным.



"Лицо считается подозреваемым с момента задержания. В данный момент мы не детализируем, какие подозрения, кому предъявлены", – уточнила BNS представитель ССР Рената Кеблене.



Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.



Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.



М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.



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В среду Генпрокуратура Литвы обратилась в Вильнюсский окружной суд по вопросу ареста задержанного в понедельник президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса.



Как сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Риманте Краулише, суд получил прошение прокуратуры назначить арест В. Суткусу, однако время заседания еще не назначено.



В. Суткус был задержан в рамках досудебного расследования о крупномасштабном взяточничестве, подкупе, торговле влиянием, растрате имущества и фальсификации документов.



Об этом расследовании во вторник сообщили Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура. Также сообщалось о задержании В. Суткуса, президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и еще четырех представителей бизнеса, однако правоохрана конкретно не называла подозрения, предъявленные задержанным.



"Лицо считается подозреваемым с момента задержания. В данный момент мы не детализируем, какие подозрения, кому предъявлены", – уточнила BNS представитель ССР Рената Кеблене.



Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.



Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, обыски, подозреваемые География: Литва — статья прочитана 285 раз Комментарии