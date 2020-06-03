Клайпеда выразила поддержку 🔊 Воспроизвести







1 июня стартовала акция «Спасибо, Литва!», которую инициировало литовское правительство совместно со всеми самоуправлениями страны. Цель акции - поблагодарить всех, кто содействовал тому, чтобы первая волна COVID-19 в Литве была обуздана.



Прошла акция и в столице литовского Приморья – в Клайпеде.



В городе у моря, во внутреннем дворике Центра национальных культур, как и по всей стране, в 17.00 прошла акция благодарности и 15-минутный концерт членов национальных общин города.



Открывая мероприятие, руководитель проектов центра Татьяна Кононова выразила благодарность всему литовскому народу за сплочённость, за противостояние вирусу. Слов признательности и безмерной благодарности, конечно же, в первую очередь заслужили медики, работники полиции и служб спасения, учителя, волонтёры и все те, кто не оставил без внимания соседей-пенсионеров и всех нуждавшихся в помощи. Т. Кононова призвала к дальнейшему сплочению людей Литвы для решения предстоящих задач. Прошла акция и в столице литовского Приморья – в Клайпеде.В городе у моря, во внутреннем дворике Центра национальных культур, как и по всей стране, в 17.00 прошла акция благодарности и 15-минутный концерт членов национальных общин города.Открывая мероприятие, руководитель проектов центра Татьяна Кононова выразила благодарность всему литовскому народу за сплочённость, за противостояние вирусу. Слов признательности и безмерной благодарности, конечно же, в первую очередь заслужили медики, работники полиции и служб спасения, учителя, волонтёры и все те, кто не оставил без внимания соседей-пенсионеров и всех нуждавшихся в помощи. Т. Кононова призвала к дальнейшему сплочению людей Литвы для решения предстоящих задач.



Белорусскую песню «Калина ягода» исполнил дуэт ансамбля «Купалинка» Валентина Снигур и Ирина Симачёва. Солисты ансамбля «Рушничок» украинского культурно-просветительского центра «Родына» Татьяна Пивовар и Виктория Крупская порадовали песней «В вишнёвом саду».











На татарском языке солист ансамбля «Лейсан» Равиль Мубаракшин спел «Приходи ко мне». Члены немецкой общины Арнольд Пиклапс и Инга Пакальнишкене спели «Анике из Таравос».



Танцевальный коллектив «Русский сувенир» (руководитель Наталья Чернышова) при Центре национальных культур танцевал «Хоровод». А член еврейской общины Майя Тараховская подготовила песню «Тум-балалайка».



Члены каждого коллектива или руководители общин написали на стенде с заготовленными сердечками «Спасибо, Литва!» на своём родном языке. Так Клайпеда выразила поддержку, сплочённость и свою солидарность с народом Литвы в это непростое время.



Фото Ивана Андреева



Концертом акцию поддержали творческие коллективы Балтийского побережья Литвы.Белорусскую песню «Калина ягода» исполнил дуэт ансамбля «Купалинка» Валентина Снигур и Ирина Симачёва. Солисты ансамбля «Рушничок» украинского культурно-просветительского центра «Родына» Татьяна Пивовар и Виктория Крупская порадовали песней «В вишнёвом саду».На татарском языке солист ансамбля «Лейсан» Равиль Мубаракшин спел «Приходи ко мне». Члены немецкой общины Арнольд Пиклапс и Инга Пакальнишкене спели «Анике из Таравос».Танцевальный коллектив «Русский сувенир» (руководитель Наталья Чернышова) при Центре национальных культур танцевал «Хоровод». А член еврейской общины Майя Тараховская подготовила песню «Тум-балалайка».Члены каждого коллектива или руководители общин написали на стенде с заготовленными сердечками «Спасибо, Литва!» на своём родном языке. Так Клайпеда выразила поддержку, сплочённость и свою солидарность с народом Литвы в это непростое время. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: акция, спасибо, Татьяна Кононова, Литва! География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 265 раз Комментарии