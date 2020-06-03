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После 16 июня карантин в Литве могут и не продлить – минздрав
Возможно, что в Литве карантин не будет продлеваться после 16 июня, если количество новых случаев коронавируса не будет расти, заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
"Сегодня как раз об этом пойдет речь в Комитете по COVID-19, идет сбор обобщений юристов о том, хватит ли экстремальной ситуации и можно ли будет отказаться от карантина. Надеемся, что все будет хорошо, если ситуация не ухудшиться, то есть возможность не продлевать после 16 июня", – сказал в среду министр в интервью радиостанции Lietuvos radijas.
"Если все будет хорошо, и сохранится ситуация, как сейчас, если цифры будут сокращаться, надеемся, что карантина не будет", – отметил А. Верига.
В последние дни в Литве выявляются по несколько случаев коронавирусной инфекции. В данный момент в больницах от COVID-19 лечатся 58 пациентов, двое из них в отделениях реанимации. В целом до вторника в стране были подтверждены 1682 случая заражения коронавирусом.
С целью контроля над распространением коронавируса в Литве был объявлен карантин с 16 марта, пока он продлен до 16 июня.
Правительство утвердило критерии отзыва эпидемиологического карантина. По ним суммарный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей не должен расти в течение 14 дней со дня утверждения критериев, а не менее, чем 90% выявленных за неделю случаев должны быть связаны с локализованными или контролируемыми очагами болезни.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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