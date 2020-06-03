В США восхитились русской мафией, которая отстояла от мародёров ресторан Pushkin Russia /видео/ 🔊 Воспроизвести Фото © Facebook / Андрей Заренков



Ресторан под названием Pushkin Russia не пострадал в результате массовых беспорядков, уже который день продолжающихся в США, благодаря "русской мафии" на страже.



Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих. Ролик опубликовал РЕН ТВ.



Он отметил, что мимо ресторана проходило очень много людей, но никому не удалось ничего сломать, потому что "десять крепких русских парней стоят у дверей". Владелец добавил, что никто даже "не посмел посмотреть" в сторону Pushkin.



Ресторан под названием Pushkin Russia не пострадал в результате массовых беспорядков, уже который день продолжающихся в США, благодаря "русской мафии" на страже.Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих. Ролик опубликовал РЕН ТВ.Он отметил, что мимо ресторана проходило очень много людей, но никому не удалось ничего сломать, потому что "десять крепких русских парней стоят у дверей". Владелец добавил, что никто даже "не посмел посмотреть" в сторону Pushkin. Инцидент произошёл в Сан-Диего. В знаменитый город-курорт добралась волна беспорядков, от нападений мародёров пострадали многие заведения и магазины. Впрочем, ресторан Pushkin Russia, расположенный на Шестой авеню, остался цел. А всё благодаря десятку крепких мужчин, которые охраняли здание от хулиганов. Их в свою очередь уже окрестили в Сети членами "русской мафии".



Снимок, который распространили в Сети и некоторых СМИ, сопровождается надписью на английском языке: "Русская мафия в полном составе обороняется". Смогли ли молодые люди отвадить мародёров, не уточняется. Но, судя по их внушительному виду, у них всё получилось.



Напомним, массовые протесты в США идут уже седьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и крадут одежду, технику, бытовую электронику, ювелирные изделия.



Президент США Дональд Трамп заявил о возможной мобилизации армии и введении солдат в города, где власти не задействуют Национальную гвардию. life.ru , РИА Новости Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: русские, беспорядки, США, Трамп — статья прочитана 1529 раз Комментарии