Известия: российский препарат против коронавируса может поступить в больницы 11 июня

Поставки в больницы российского препарата "Авифавир" для лечения пациентов с коронавирусом могут начаться 11 июня. Препарат не выйдет в свободную продажу, применять его будут только под контролем медиков, сообщают "Известия" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.
"Предположительно, он поступит в российские больницы 11 июня 2020 года, отметили в РФПИ", - следует из публикации.
В фонде газете уточнили, что при применении "Авифавира" период лечения участников клинических испытаний сократился с девяти до четырех дней. "Произведено уже 18 тыс. упаковок препарата, в июне планируем поставить в российские больницы свыше 60 тыс. упаковок. Технологические мощности позволяют производить 60 тыс. упаковок в месяц, 720 тыс. упаковок в год", - цитируют "Известия" представителя РФПИ.
"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "ХимРар". Это первый российский препарат на основе "Фавипиравира", который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа. "Авифавир", эффективность которого превысила 80%, получил одобрение Минздрава и был включен в госреестр лекарственных средств.
По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не было выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Начало финального этапа испытаний с увеличением количества пациентов до 330 было одобрено Минздравом 21 мая.
По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не было выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Начало финального этапа испытаний с увеличением количества пациентов до 330 было одобрено Минздравом 21 мая.