Всех украинцев на войну 🔊 Воспроизвести



Впервые после прихода во власть Владимир Зеленский демонстрирует, что у него есть характер и он готов действовать предельно жёстко, отстаивая свои интересы. Только такой вывод можно сделать, ознакомившись с внесённым в Верховную раду президентским законопроектом о воинском учёте. Два слова о его сути. Во-первых, предлагается в шесть-семь раз увеличить штрафы за нарушение военного учёта как призывниками, так и должностными лицами. Размеры взысканий немыслимы для подавляющего большинства граждан Украины — таких денег они просто никогда не держали в руках: в документе фигурируют суммы от 30 тыс. гривен до полумиллиона.



Во-вторых, глава государства в случае принятия закона получает право на формирование параллельной армии из резервистов. Он сможет их призывать своим решением на срок до полугода и отправлять куда угодно. За уклонение от призыва предусматривается не только космический штраф, но и уголовная ответственность. Впервые после прихода во власть Владимир Зеленский демонстрирует, что у него есть характер и он готов действовать предельно жёстко, отстаивая свои интересы. Только такой вывод можно сделать, ознакомившись с внесённым в Верховную раду президентским законопроектом о воинском учёте. Два слова о его сути. Во-первых, предлагается в шесть-семь раз увеличить штрафы за нарушение военного учёта как призывниками, так и должностными лицами. Размеры взысканий немыслимы для подавляющего большинства граждан Украины — таких денег они просто никогда не держали в руках: в документе фигурируют суммы от 30 тыс. гривен до полумиллиона.Во-вторых, глава государства в случае принятия закона получает право на формирование параллельной армии из резервистов. Он сможет их призывать своим решением на срок до полугода и отправлять куда угодно. За уклонение от призыва предусматривается не только космический штраф, но и уголовная ответственность.



Но очень похоже на то, что ужесточение ответственности за нежелание по щелчку президентского пальца призываться или вставать на учёт в преддверии местных выборов может очень серьёзно подорвать электоральные позиции Зеленского. Проблема заключается в том, что большинство его избирателей, как показывают социологические опросы, — принципиальные противники войны в Донбассе. Соответственно, для них военная служба, которая сопряжена с необходимостью участвовать в вооружённом конфликте и убивать людей, неприемлема.



Это стало абсолютно ясно ещё во времена царствования Петра Порошенко, когда один за другим в первые годы войны срывались призывы в армию. Количество уклонистов фактически на каждом из них превышало число тех, кто послушно являлся в военкоматы. Предшественник Зеленского решил не прибегать к репрессиям, дабы не спровоцировать масштабного недовольства населения. На Украине действовал и продолжает функционировать общественный договор, в соответствии с которым граждане разрешают власть имущим воровать, но правящая верхушка в обмен на это не пытается принудить людей к чему-либо. В том числе и к участию в военном конфликте.



Порошенко решил вопрос очень просто. Он закрыл призыв и стал комплектовать подразделения, отправляемые на линию фронта, исключительно контрактниками.



Именно эту схему и вознамерился изменить нынешний президент. Причём очень резко и бескомпромиссно. Однако крайне сомнительно, что у него это получится, по нескольким причинам. Чтобы украинские граждане решили, что у них есть обязанность с оружием в руках защищать Украину, им надо объяснить, что война в Донбассе действительно отвечает интересам страны, а не является проектом праворадикальных сил, не пользующихся сколько-нибудь серьёзной поддержкой.



Пока этого сделать не удалось и вряд ли удастся. Кроме того, сама страна, являющаяся кормушкой олигархов, не воспринимается обществом как нуждающаяся в защите. Считать родиной государство, в котором только один механизм — воровство казённых средств — работает без сбоев, крайне затруднительно. Уровень общественной лояльности по отношению к такому устройству государственных дел крайне низок.



И последний штрих в картинке. Сам Зеленский является злостным уклонистом. Ему четырежды посылались повестки из военкомата, но он туда ни разу не явился, хотя с 2008 года находится на воинском учёте в Кривом Роге и имеет воинское звание «солдат», специальность — «деловод делопроизводства». Эти сведения были предоставлены Минобороны в ответ на депутатский запрос. Они широко известны. Не совсем понятно, почему глава государства, не посчитавший нужным стать защитником отечества, вправе требовать этого от кого-либо.



Очень похоже, что речь вообще идёт о провокации. Кто-то подсунул Зеленскому законопроект с целью подорвать его электоральные позиции. Совершенно ясно, что люди откажутся голосовать за кандидатов от «Слуги народа», понимая, что человек, которого год назад они выбрали президентом, намерен отправлять их на убой, угрожая баснословными штрафами или уголовным наказанием.



Автор: Андрей Бабицкий для Совершенно понятно, что президент намерен нормами этого закона установить контроль над праворадикалами, большинство из которых участвовали в боевых действиях и поэтому официально числятся в резерве. Именно Зеленский сможет отправить сроком на полгода куда угодно, если они вдруг вновь пожелают «вправить ему мозги» по любой теме, будь то Минские соглашения или любой другой вопрос, по которому у власти есть серьёзные расхождения с националистами.Но очень похоже на то, что ужесточение ответственности за нежелание по щелчку президентского пальца призываться или вставать на учёт в преддверии местных выборов может очень серьёзно подорвать электоральные позиции Зеленского. Проблема заключается в том, что большинство его избирателей, как показывают социологические опросы, — принципиальные противники войны в Донбассе. Соответственно, для них военная служба, которая сопряжена с необходимостью участвовать в вооружённом конфликте и убивать людей, неприемлема.Это стало абсолютно ясно ещё во времена царствования Петра Порошенко, когда один за другим в первые годы войны срывались призывы в армию. Количество уклонистов фактически на каждом из них превышало число тех, кто послушно являлся в военкоматы. Предшественник Зеленского решил не прибегать к репрессиям, дабы не спровоцировать масштабного недовольства населения. На Украине действовал и продолжает функционировать общественный договор, в соответствии с которым граждане разрешают власть имущим воровать, но правящая верхушка в обмен на это не пытается принудить людей к чему-либо. В том числе и к участию в военном конфликте.Порошенко решил вопрос очень просто. Он закрыл призыв и стал комплектовать подразделения, отправляемые на линию фронта, исключительно контрактниками.Именно эту схему и вознамерился изменить нынешний президент. Причём очень резко и бескомпромиссно. Однако крайне сомнительно, что у него это получится, по нескольким причинам. Чтобы украинские граждане решили, что у них есть обязанность с оружием в руках защищать Украину, им надо объяснить, что война в Донбассе действительно отвечает интересам страны, а не является проектом праворадикальных сил, не пользующихся сколько-нибудь серьёзной поддержкой.Пока этого сделать не удалось и вряд ли удастся. Кроме того, сама страна, являющаяся кормушкой олигархов, не воспринимается обществом как нуждающаяся в защите. Считать родиной государство, в котором только один механизм — воровство казённых средств — работает без сбоев, крайне затруднительно. Уровень общественной лояльности по отношению к такому устройству государственных дел крайне низок.И последний штрих в картинке. Сам Зеленский является злостным уклонистом. Ему четырежды посылались повестки из военкомата, но он туда ни разу не явился, хотя с 2008 года находится на воинском учёте в Кривом Роге и имеет воинское звание «солдат», специальность — «деловод делопроизводства». Эти сведения были предоставлены Минобороны в ответ на депутатский запрос. Они широко известны. Не совсем понятно, почему глава государства, не посчитавший нужным стать защитником отечества, вправе требовать этого от кого-либо.Очень похоже, что речь вообще идёт о провокации. Кто-то подсунул Зеленскому законопроект с целью подорвать его электоральные позиции. Совершенно ясно, что люди откажутся голосовать за кандидатов от «Слуги народа», понимая, что человек, которого год назад они выбрали президентом, намерен отправлять их на убой, угрожая баснословными штрафами или уголовным наказанием.Автор: Андрей Бабицкий для RT russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: призыв, армия, донбасс, Зеленский География: Украина — статья прочитана 183 раза Комментарии