В Германии поставили США в один ряд с диктатурами 🔊 Воспроизвести



Привлечение вооруженных сил для подавления мирных протестов – это недостойно для США и больше похоже на действия авторитарных режимов, пишет корреспондент немецкого телеканала ZDF в Вашингтоне Эльмар Тевесен.



Он пишет, что разгоняя демонстрацию ради проведения фотосессии, президент США Дональд Трамп попирает права граждан, его действия – это нападение на американскую демократию и образ действий, из которого формируются диктатуры, передает



По мнению Тевесена, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда право на проведение демонстраций в США попирается. Он пишет, что граждане протестовали громко, но мирно, но потом глава минюста США Уильям Барр появился перед Белым домом в образе «полководца перед битвой». После его ухода ряды полицейских и военных придвинулись к заграждениям, выставленным перед мужчинами, женщинами и молодежью, осознающими свое право на свободу мнений. Привлечение вооруженных сил для подавления мирных протестов – это недостойно для США и больше похоже на действия авторитарных режимов, пишет корреспондент немецкого телеканала ZDF в Вашингтоне Эльмар Тевесен.Он пишет, что разгоняя демонстрацию ради проведения фотосессии, президент США Дональд Трамп попирает права граждан, его действия – это нападение на американскую демократию и образ действий, из которого формируются диктатуры, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на RT текст статьи.По мнению Тевесена, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда право на проведение демонстраций в США попирается. Он пишет, что граждане протестовали громко, но мирно, но потом глава минюста США Уильям Барр появился перед Белым домом в образе «полководца перед битвой». После его ухода ряды полицейских и военных придвинулись к заграждениям, выставленным перед мужчинами, женщинами и молодежью, осознающими свое право на свободу мнений. После этого началось применение силовых методов разгона демонстрации: стали применяться слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты, а конная полиция двинулась на толпу.



Все это произошло потому, что президент пожелал устроить фотосессию, пишет американский корреспондент ZDF. Трамп, по его словам, заявил о применении вооруженных сил США против американских граждан. Он опирался на закон 1807 года, но ставить сотни тысяч мирных протестующих в один ряд с силовым «мятежом» или «восстанием» - это «как раз тот материал, из которого создаются диктатуры», пишет журналист немецкого телеканала.



Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Трамп заявил, что беспорядки являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма. Он потребовал от губернаторов «развернуть национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице».



Сенатор Франц Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркивал, что без использования военных бунты и погромы будут расширяться, а это ведет к разрушению американской государственности. Член Совфеда Алексей Пушков также дал прогноз, чем закончится бунт в США. vz.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, протесты, войска — статья прочитана 154 раза Комментарии